Подставил для прививки силиконовую руку: в Италии будут судить мужчину, пытавшегося обмануть медиков

Подставил для прививки силиконовую руку: в Италии будут судить мужчину, пытавшегося обмануть медиков

Именно перед инцидентом Италия установила строгие карантинные ограничения для невакцинированных граждан.

В итальянском городке Бьелле мужчина подсунул врачам силиконовую руку, чтобы получить вакцину против коронавируса. Медикам удалось узнать подделку.

Об интересном инциденте пишет The Guardian.

Муж лет 50 пришел в центр вакцинации за прививкой. Но вместо своей руки правонарушитель подставил медикам силиконовую.

Хотя фейковая рука была сделана довольно реалистично, медработники все же заметили что-то странное. Они осмотрели руку и попросили мужчину снять рубашку. Когда "гениальный" план провалился, нарушитель попытался уговорить персонал "закрыть на это глаза". Несмотря на это, медики сообщили об инциденте в полицию.

"Скорость и ловкость медицинского работника разрушили планы этого человека, который теперь должен будет отвечать перед судом... Дело находится на грани бессмысленности, если бы не тот факт, что речь идет о поступке огромной важности... Это неприемлемо учитывая жертвы, которые понесло итальянское общество во время пандемии", — написали глава регионального правительства Пьемонта Альберто Чирио и советник по вопросам здравоохранения в регионе Луиджи Икарди в совместном заявлении.

Следует отметить, что накануне инцидента Италия установила строгие ограничения, запрещающие невакцинированным гражданам участвовать в социальных, культурных и спортивных мероприятиях.

Согласно решению правительства, с 6 декабря по меньшей мере 15 января питаться в помещении ресторанов, ходить в кино и посещать спортивные мероприятия смогут только привитые или выздоровевшие от коронавируса итальянцы.

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