Подстерег в ванной: Airbnb заплатила 7 миллионов долларов изнасилованному туристу

В компании распорядились выплатить жертве компенсацию и помочь вернуться в Австралию.

Онлайн-сервис для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb выплатил туристу из Австралии семь миллионов долларов после случая с изнасилованием.

Как пишет издание bbc.com, турист из Австралии, чье имя и пол не указывается, вместе с друзьями арендовал апартаменты в Нью-Йорке и забрал у ключи в ближайшем магазине. Джуниор Ли, 24-летний турист, жил в этой квартире раньше и успел сделать дубликаты ключей. В ночь на Рождество 2015 года он спрятался в ванной и изнасиловал жертву.

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Узнав об этом инциденте, компания связалась с местным отделением полиции. Кроме того, в Airbnb распорядились выплатить пострадавшему компенсацию и помочь вернуться к матери в Австралию.

Джуниора Ли обвинили в изнасиловании, но он не признал свою вину и остается под стражей. После этого инцидента в Airbnb не изменили правила, регулирующие передачу ключей от арендуемого жилья.

"В случаях сексуального насилия в населенных пунктах, с которыми мы работаем, пострадавшие могут свободно рассказывать о своем опыте. Это касается также инцидента в Нью-Йорке", — заявил официальный представитель компании Бен Брейт.

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