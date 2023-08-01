"Подстригали чайные деревья": "кадыровцы" показали фейковый бой с ВСУ

Рядовому зрителю может показаться, что видео реальное.

Так называемая "вторая армия мира" обнародовала пропагандистский ролик, на котором "кадыровцы" якобы воюют с ВСУ. Установили, что видео является фейковым.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

Так, на видеозаписи видно, как российские военные кадыровского происхождения "героически ведут бой" со стрелкового вооружения, применяя гранатометы. Впрочем, технологии OSINT свидетельствуют о том, что сражение с невидимым противником продолжалось на территории Белгородской области на большом расстоянии от государственной границы.

Кадыровцы показали стрелковый "бой"

"Поскольку со стороны России участие в битве принимал батальон "Ахмат", возможно предположить, что кадыровцы подстригали чайные деревья", – шутят в "СтратКоме ВСУ".

Напомним, что на Бахмутском направлении, близ села Клищиевка, находится небольшое подразделение наемников Рамзана Кадырова. Представитель Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что присутствие "кадыровцев" больше является маркетинговым ходом, чем проявлением военной тактики.

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