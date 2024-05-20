Подтопления в России: власти Якутии ввели чрезвычайное положение из-за паводка (фото)

В российской Якутии ввели чрезвычайное положение регионального характера с 20 мая в Якутии из-за паводка. В сутки в зону подтопления попали еще 27 дворовых территорий населенных пунктов Фрунзе, Апаны, Едейцы, Никольский.

Об этом пишет ASTRA.

"Правительству республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам", — сообщил глава республики Айсен Николаев.

Паводок в Якутии

Подтопленными остаются 647 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов в 16 населенных пунктах Намского района.

Напомним, Владимир Путин предполагает возможность подтопления в Курганской и Тюменской области. Ранее подтопило Оренбургскую область.

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