Подумает после праздников: Вэнс может отказаться от борьбы за Белый дом 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще не принял окончательного решения о своем участии в президентских выборах 2028 года. Он сделает это только после Нового года.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

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Также сообщается, что он может подождать до конца весны, чтобы публично заявить о своих намерениях.

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По словам источников, Вэнс все еще обсуждает свое потенциальное участие в выборах с семьей.

«Ближайшие политические советники Венса считают, что он должен баллотироваться в 2028 году и, скорее всего, он так и сделает», — пишет медиа.

Напомним, несмотря на поражение Республиканской партии на промежуточных выборах, Вэнс остается одним из главных претендентов на президентскую номинацию от республиканцев в 2028 году. Его союзники убеждены, что он сохраняет сильные позиции благодаря разветвленной сети доноров, политической инфраструктуре и высокой узнаваемости.

Одной из главных причин поражения республиканцев называют рост стоимости жизни и войну США против Ирана, которая длится уже более восьми месяцев.

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Несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить цены, американцы столкнулись с удорожанием топлива, жилья и других товаров.

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