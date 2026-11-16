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Подумает после праздников: Вэнс может отказаться от борьбы за Белый дом 2028 года
Вице-президент США не будет принимать окончательное решение об участии в президентских выборах 2028 года до начала следующего года.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще не принял окончательного решения о своем участии в президентских выборах 2028 года. Он сделает это только после Нового года.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Также сообщается, что он может подождать до конца весны, чтобы публично заявить о своих намерениях.
По словам источников, Вэнс все еще обсуждает свое потенциальное участие в выборах с семьей.
«Ближайшие политические советники Венса считают, что он должен баллотироваться в 2028 году и, скорее всего, он так и сделает», — пишет медиа.
Напомним, несмотря на поражение Республиканской партии на промежуточных выборах, Вэнс остается одним из главных претендентов на президентскую номинацию от республиканцев в 2028 году. Его союзники убеждены, что он сохраняет сильные позиции благодаря разветвленной сети доноров, политической инфраструктуре и высокой узнаваемости.
Одной из главных причин поражения республиканцев называют рост стоимости жизни и войну США против Ирана, которая длится уже более восьми месяцев.
Несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить цены, американцы столкнулись с удорожанием топлива, жилья и других товаров.