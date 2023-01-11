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Подумал, что любимая - пришелец: в России муж после просмотра пропагандистских каналов расчленил жену

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
718
Время на прочтение
1 мин
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Подумал, что любимая - пришелец: в России муж после просмотра пропагандистских каналов расчленил жену

Мужчина заявил, что его "жена хочет захватить планету".

Житель российского города Иркутска после просмотра пропагандистских каналов подумал, что его жена пришелец с другой планеты. Он убил и расчленил женщину.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Россиянин злоупотреблял алкоголем и смотрел российские пропагандистские каналы, по которым часто транслируют "теории заговора". Он подумал, что его 56-летняя жена – пришелец с другой планеты, который хочет захватить мир.

Муж взял топор и отрубил жене голову, затем расчленил ее тело в ванной.

Впоследствии мужчина позвонил своей дочери и рассказал об убийстве, она вызвала полицию.

Напомним, в России в городе Мурманск елка упала на двух прохожих. Интересно, что во время падения дерево изменило траекторию, чтобы упасть на людей.

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Дата публикации
Просмотры
718
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