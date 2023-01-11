Подумал, что любимая - пришелец: в России муж после просмотра пропагандистских каналов расчленил жену

Мужчина заявил, что его "жена хочет захватить планету".
Житель российского города Иркутска после просмотра пропагандистских каналов подумал, что его жена пришелец с другой планеты. Он убил и расчленил женщину.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Россиянин злоупотреблял алкоголем и смотрел российские пропагандистские каналы, по которым часто транслируют "теории заговора". Он подумал, что его 56-летняя жена – пришелец с другой планеты, который хочет захватить мир.
Муж взял топор и отрубил жене голову, затем расчленил ее тело в ванной.
Впоследствии мужчина позвонил своей дочери и рассказал об убийстве, она вызвала полицию.
Напомним, в России в городе Мурманск елка упала на двух прохожих. Интересно, что во время падения дерево изменило траекторию, чтобы упасть на людей.
Читайте также:
- Американский ученый кичится фотографиями расчлененных пришельцев
- Двое россиян нашли под Иркутском тело пришельца (видео)
- Астрономы заявили, что планета X может быть "пришельцем"