"Подумайте о последствиях": немецкий министр жестко обратился к сторонникам прекращения помощи Украине

Диктатор Путин хочет установить контроль над Европой, чтобы "контролировать образ жизни".

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер предостерег от ослабления помощи Украине в борьбе с российским захватчиками и раскритиковал идеи о "замораживании" войны.

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Об этом министр заявил в интервью Kölner Stadt-Anzeiger, пишет n-tv.

Он заявил, что мир и свобода в Европе находятся под серьезной угрозой.

"Российского диктатора Путина беспокоит не только Украина, он хочет изменить порядок мира и свободы в Европе", — сказал Линднер.

Он заявил, что Путин хочет установить контроль над Европой, чтобы "контролировать образ жизни".

Чиновник призвал страны Запада продолжать оказывать поддержку Украине и предупредил о серьезных последствиях для Европы в случае успеха Кремля в войне.

"Тот, кто устанет поддерживать Украину, потому что это слишком тяжело или слишком дорого, должен подумать о последствиях. Опасность войны приблизилась бы к нам", — заявил Линднер.

Также министр не поддержал идею "заморозить" войну в Украине, как ранее предлагал лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених.

Он напомнил, что страны Балтии испытывают угрозу со стороны России, поэтому выступают против "замораживания" войны.

"Россия совершила военные преступления. Для Украины — это существование как государства. А для людей — это часто вопрос выживания. Нельзя замораживать такую ситуацию", — подчеркнул Линднер.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины, ведь она нужна "также для нас, для нашей безопасности".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что прекращение помощи Украине со стороны Соединенных Штатов выиграет на руку Пекину и подтолкнет Китай к агрессии против Тайваня.

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