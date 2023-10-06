"Подумайте, прежде чем нападать на Беларусь": Лукашенко "вылез" с угрозами врагам и обещаниями за год иметь оружие для современной войны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что примерно через год страна будет "все в полном объеме" для ведения современной войны.

Об этом сообщает БелТа со ссылкой на заявление Лукашенко во время поездки в Брестскую область.

“Опыт современной войны полностью усвоен. До середины будущего года у нас будет все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в частности, активная защита... Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если потребуется», — сказал белорусский диктатор.

В то же время Лукашенко намекнул на возможность применения ядерного оружия для нанесения непоправимого вреда врагу.

«Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый урон. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет таким, что для них неприемлем”, — заявил Лукашенко.

Напомним, в Беларуси вдруг заявили об очередном этапе проверки боевой готовности своих вооруженных сил.

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