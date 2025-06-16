Подвалы вместо операционных: как страны Восточной Европы готовят больницы к боевым действиям

Латвия. / © Associated Press

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В странах восточного фланга НАТО активно изменяют подходы к безопасности медицинских учреждений, готовясь к потенциальной войне. После начала полномасштабного вторжения России в Украину правительства региона окончательно потеряли иллюзию, защищаемую миром.

Об этом сообщает Politico.

"Вопрос не в том, нападет ли Россия - вопрос, когда именно это произойдет", - отмечает Рагнар Вайкнеметс, заместитель гендиректора Департамента здравоохранения Эстонии, отвечающий за кризисную подготовку к пандемиям, катастрофам и войне.

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В странах, когда-то находившихся под советским контролем, хорошо помнят, как быстро может измениться ситуация. Заместитель министра здравоохранения Литвы Даниэль Наумовас напомнил, что его страна граничит с Россией и Беларусью, а Сувалкский коридор, соединяющий Балтию с остальной частью НАТО, остается одной из потенциальных целей для агрессии.

"Мы на передовой - там, где вода войны уже хлюпает в лицо", - сказал Наумовас.

В Польше эти риски также воспринимаются максимально серьезно. Катажина Кацперчик, заместитель госсекретаря Минздрава, подчеркнула: "Немногие страны ЕС находятся на передовой. Для нас вопрос медицинской безопасности особенно актуален".

Во время председательства Польши в Совете ЕС Варшава настаивала на том, что сектор здравоохранения должен быть неотъемлемой частью любых планов реагирования на кризис — наряду с безопасностью в энергетике, экономике и обороне.

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Больницы больше не безопасны

Российская агрессия в Украине показала, что современные войны не обходят больницы и гражданскую инфраструктуру. В ответ на это в странах Восточной Европы перестраивается система здравоохранения, чтобы обеспечить ее устойчивость к атакам.

Вильнюсская университетская больница Santaros Clinics, которая расположена менее чем в часе езды от границы с Беларусью, создает подземные хранилища, автономные системы водо- и энергоснабжения, площадки для эвакуации и вертолетов — все, чтобы функционировать при полном блекауте.

В Эстонии закупают бронежилеты для медиков, устанавливают генераторы, распространяют спутниковые телефоны и разрабатывают план создания автономной интернет-сети.

"После опыта Украины мы понимаем: если в больнице исчезает электричество - это уже вопрос жизни или смерти", - сказал Вайкнеметс.

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Старые больницы, построенные еще в советское время, часто уязвимы из-за открытой структуры и расположения на одном участке. Сейчас у них готовят подвалы к возможному переоборудованию в операционные залы.

"Никто не должен работать на верхнем этаже, ожидая, пока в больницу попадет ракета", - подчеркнул Вайкнеметс.

Эстония также инвестирует в мобильные медицинские пункты – временные госпитали, которые можно развернуть в случае массовых потерь или разрушения инфраструктуры.

По данным экспертов, в среднем в европейских странах на 100 тысяч населения приходится всего 11,5 коек интенсивной терапии. В условиях полномасштабного конфликта этот показатель должен возрасти не менее чем в три раза.

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"Большинство медицинских учреждений смогут работать на повышенной нагрузке не дольше 48 часов", - предупреждает Бьорн Гулдвог из Норвежского управления здравоохранения. Запасы крови, кислорода и медикаментов станут критически важными.

25 миллионов на медицинские запасы - опыт Эстонии

Правительство Эстонии уже инвестировало 25 миллионов евро в создание запасов на случай массовых жертв. Как сообщила министерша здравоохранения Рийна Сиккут, речь идет о закупке ортопедических наборов, жгутов, комплектов для травматологической помощи — то есть вещей, которые понадобятся уже в первые часы после атаки. По словам Рагнара Вайкнеметса из Минздрава Эстонии, эти резервы должны обеспечить работу медучреждений до момента поступления международной помощи. Особенно важно, чтобы НАТО обеспечивало безопасность цепей снабжения.

В Латвии продолжаются усилия по созданию национального резерва медикаментов, хотя часть уже удалось накопить благодаря опыту пандемии. "Я никогда не думала, что скажу это, но благодаря Covid мы нашли средства", - отметила Агнес Валюлиене, госсекретарь Минздрава. Согласно новым правилам, каждое учреждение должно поддерживать трехмесячный запас лекарства.

И даже при таких условиях риски сохраняются. Страны Балтии слишком близки к возможному фронту, чтобы гарантировать стабильность поставок. Как объясняет Йос Йоостен, советник Европейской службы внешних действий, поэтому другие страны ЕС должны помочь: определить критические потребности, организовать совместные поставки и согласиться на передачу части полномочий по распределению ресурсов до европейского уровня.

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По словам Сикута, запасы Красного Креста, национальные резервы и программа rescEU должны быть готовы обеспечить помощь не только военным, но и гражданскому населению. "Мы должны иметь хорошие кризисные планы", - подчеркнула она.

Медицинский персонал под угрозой нехватки

Ресурсы – это только одна сторона. Главный дефицит – люди. Даже в мирное время страны Балтии испытывают острую нехватку медицинского персонала. В Эстонии на душу населения работает почти вдвое меньше медиков, чем в Германии.

Это значит, что во время войны пациенты не смогут рассчитывать на ту же помощь, что и в мирные дни. ”Это главный принцип нашего планирования: мы должны быть готовы к ограничениям”, — подчеркнул Вайкнеметс.

Другой вызов – готовность людей оставаться. Когда Россия вторглась в Украину, все фельдшеры в Литве обязали подписать декларацию о готовности работать в условиях войны. Но на практике ситуация не столь очевидна. "Лично я, наверное, осталась бы, потому что нет семьи", - говорит фельдшер Норейкайте. В то же время, по данным литовского опроса, более четверти медиков, вероятно, покинули бы страну, треть не определились.

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Схожие настроения и в Эстонии. По оценке Вайкнеметса, около половины населения пока не знает, как поступит в случае полномасштабной войны. "Есть те, кто без колебаний останется. Есть скептики, которые уже планируют переезд в Испанию", – признается он.

Родители особенно озабочены безопасностью своих детей. "Если я не уверен в безопасности семьи, я не могу работать в госпитале", - объясняет чиновник.

Об этом откровенно говорит и латвийский пульмонолог Рудольфс Вильде. Некоторые из его коллег прямо признаются: в случае войны они не будут оставлять детей без присмотра и не пойдут работать в больницу. Это часть болезненной, но реалистической дилеммы, к которой готовятся страны на восточном фланге НАТО.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупредил, что Россия планирует проверить действенность статьи 5 Североатлантического альянса и имеет планы агрессии против Запада.

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