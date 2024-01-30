Подвешивание на кране и забивание камнями: самые жестокие методы казни в мире

За прошедшие годы люди нашли множество жестоких способов уничтожить жизнь друг друга под прикрытием правосудия – и многие из них используются до сих пор.

Недавно в США впервые казнили заключенного с помощью чистого азота. Попытки убить Кеннета Смита с помощью смертельной инъекции в 2018 году провалились, и только 26 января в этом году для его второй казни использовали новый азотный газ.

Использование азота в отношении Смита повлекло за собой огромные споры, поскольку это было впервые, когда его использовали таким образом. В частности, Европейский союз осудил Соединенные Штаты за применение смертной казни.

Раньше ветеринары запрещали использовать азот для всех животных, кроме свиней.

Но хотя американские методы казни, такие как инъекции, электрический стул, а теперь и азот, хорошо известные в западном мире, существует множество других ужасающих и новых способов умереть, которые все еще используются во всем мире. Об этом пишет Daily Star.

Одним из особенно мрачных методов является подвешивание на кране, следующее принципам длинного подвешивания, во время которого на шее завязывается петля, а под человеком открывается люк. Чаще "длинное падение" мгновенно ломает людям шею. Разница с подвешиванием на кране заключается в том, что убитого человека поднимают гораздо медленнее, что исключает возможность мгновенного перелома шеи и полагается на гораздо более медленный процесс удушения.

Подвешивание краном работает так же, как подвешивание без длительного падения, и до сих пор используется в Бангладеше, Иране, Ираке, Египте, Кении, Зимбабве, Сингапуре, Южной Корее, Пакистане и Индии. В этом методе людей душат медленно.

Однако подвешивание на длинном падении до сих пор используется в некоторых странах как более человечный вариант висения без падения. Япония до сих пор использует его как метод казни — приговор, недавно вынесенный 45-летнему Синди Аоби, убившему более 70 человек, поджег студию. Японский метод предполагает, что тюремным служащим приходится одновременно нажимать кнопки, чтобы открыть люк.

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Один из методов, не отличающийся от метода, использованного в отношении Смита, но, как сообщается, менее гуманный, такой, когда целые комнаты использовались как герметичные газовые камеры. По словам бывшего тюремного смотрителя Клифтона Даффи: "Есть свидетельство крайнего ужаса, боли и удушения. Глаза вылазят. Кожа становится пурпурной, и жертва начинает пускать слюну".

Несмотря на это, этот метод смертной казни по-прежнему возможен в семи штатах США.

Забивание камнями может показаться чем-то из древнего мира, но оно все еще используется сегодня, несмотря на то, что это один из самых медленных способов сделать это. Это редкость, но одного человека забрасывают камнями и палками, пока он не потеряет сознание и не умрет от полученных травм.

Жертв каким-то образом удерживают, иногда в яме в земли, высунув только головы. Считается, что этот метод обычно используется в общинах, живущих по законам шариата, хотя сообщения о нем поступали и в Центральной Америке.

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По данным газеты The Sun, в Уголовном кодексе Ирана говорится: "Размер камня, который используется для забивания камнями, не должен быть слишком большим, чтобы убить осужденного одним или двумя бросками, и в то же время не должен быть слишком маленьким, чтобы называться камнем".

Расстрел – известный метод, имеющий долгую историю и связанный с военными. В пяти штатах США это все еще остается крайней мерой. В сообщениях утверждается, что Северная Корея часто может использовать этот метод.

Идея расстрельной команды может быть развита за счет использования зенитной пушки. В сообщениях утверждается, что Северная Корея, как известно, тоже использовала их для этого, а южнокорейская разведка однажды назвала это излюбленным методом Ким Чен Ына по прекращению человеческой жизни.

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Один из перебежчиков утверждает, что видел, как 11 музыкантов казнили за изготовление порнографических материалов и приговорили к смерти с применением массивного оружия.

Он сказал: "То, что я увидел в тот день, повлекло за собой тошноту. Их привязали к концам зенитных орудий. Раздался выстрел, шум был оглушительным, просто ужасным. И пушки стреляли одна за другой. Музыканты просто исчезали каждый раз, когда по ним стреляли. Их тела были разорваны на куски, полностью уничтожены,кровь и куски летели повсюду".

В Саудовской Аравии считается, что обезглавление по-прежнему используется, что делает ее единственной страной, которая это делает. В 2022 году в стране было казнено 196 человек.

Напомним, дочь погибшей женщины лично встретилась с ее убийцей и поцеловала его. Известно, зачем она приехала к нему.

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