"Подвиг танка "Алеша" и "братская" любовь РФ к Украине: в России выпустили учебник с фейками о войне

Лгать о войне в Украине представителям издательства помогли в российском Минобороны.

С 1 сентября 2024 года в школах РФ и оккупированных территориях Украины появится новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины". В России уже напечатали учебник по этому предмету, который изобилует кремлевскими фейками о войне и страшилками об украинцах.

BBC получила копию свежепечатного учебника и показала фрагменты из него.

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Врать о войне в Украине помогало Минобороны РФ

Добавим, что этот предмет будет введен в 8-11 классах средних учебных заведений России и оккупированных территорий Украины. Учить детей планируют участники так называемой "специальной военной операции". Урок будет проходить раз в неделю. Дополнительно будут учебные собрания, овладение практическими навыками. Также в РФ усилят модуль начальной военной подготовки.

Рассказать об исторических событиях и войне в Украине представителям издательства помогли в российском Минобороны. Соавторами издания для школьников стали генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев и заместитель главного редактора кремлевской "Русской газеты" Игорь Черняк. Оба входят в руководство Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

"Издание будет хорошим подспорьем для военно-патриотического воспитания школьников, привития им любви к военному делу, к готовности службы по призыву, да и вообще, по первому зову Родины стать на ее защиту. Поэтому мы наполнили издание и славными страницами истории (российских - ред.) вооруженных сил, здесь есть информация о самых интересных битвах, о присоединении новых регионов, причинах воссоединения Крыма с Россией и целях и задачах СВО", - восхвалял учебник еще один его соавтор Никита Гололобов.

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Абсурдные причины для нападения на Украину и "борьба русских с русофобами-нацистами"

Учебник "Армия России на защите Отечества" издан форматом почти А4, а все его 368 страниц пестрят историческими датами и рассказами о "героических победах русских солдат". История в книге начинается с XIII века и заканчивается современностью.

Неудивительно, что в учебнике восхваляют советского диктатора Иосифа Сталина. Авторы издания воспевают победы советского народа во время "Великой Отечественной" (так в РФ называются Вторую Мировую войну – ред.) превозносят роль "вежливых людей" в "воссоединении Крыма с Россией" (на самом деле оккупацию полуострова – ред.).

Отдельным блоком в учебнике говорится о так называемой "специальной военной операции в Украине", где копируются бессмысленные нарративы Кремля. В частности, Россия "ведет войну честно", "не совершает военных преступлений", а лишь борется с "русофобами-нацистами".

"Когда в феврале 2014 г. в Киеве произошел государственный переворот, новое правительство начало борьбу со всем русским. Стали массово сжигаться русские книги, уничтожаться памятники, запрещались русские песни и самый русский язык. В стране приобрел популярность лозунг "Москаляку – на гилляку" !" ("Россиянина – на виселицу!") (перевод – авторов учебника). А в ресторанах появились коктейли "Кровь Москаля", — пишут абсурдные тезисы авторы учебника.

Далее подают неправдивые тезисы, что города Луганской и Донецкой областей, где были не согласны с такой политикой, нацисты обстреливали снарядами и ракетами.

Ключевые лживые цитаты из раздела о так называемой "СВО":

"Донбасс просит о помощи. 19 февраля 2022 г. на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России, что Украина планирует иметь ядерное оружие. В тот же день два реактивных снаряда упали на территории Ростовской области. А 21 февраля выпущенным из Украины снарядом был уничтожен российский Пограничный пост По данным нашей разведки, эти удары были "пробными шагами" перед большой операцией, во время которой Киев планировал вернуть себе Донбасс и захватить Крым, после чего там должны были разместиться войска НАТО. бронетехники, в небе непрерывно кружили самолеты-разведчики. Народные республики Донбасса обратились в Москву с просьбой о помощи".

"Россия всегда по-братски относилась к своей соседке Украины. Со времен воссоединения в 1654 г. у нас была общая история, общие беды, радости и достижения. И в ходе СВО мы воюем не с украинским братским народом, а с враждебным России режимом Главным отличием тактики российских подразделений СВО стало то, что они всячески стремятся сохранить жизнь мирного населения и избежать ненужных разрушений.Украинская же сторона регулярно наносит удары не по военным объектам, а по тому, что необходимо для жизнедеятельности. – водопроводах, очистных сооружениях, электростанциях, а также больницах, школах, жилых домах… Россия воюет честно… А Украина часто действует исподтишка, подло….

С кем Россия сражается в Украине, можно было увидеть после взятия Мариуполя. В плен там сдались 2,5 тыс. нацистов и иностранных наемников, скрывавшихся в подземелье завода "Азовсталь". Кадры, когда они выходили, подняв руки в татуировках с сатанинской символикой, свастиками и высказываниями Гитлера , много раз показывали на нашем ТВ. Но на Западе этого снова не захотели заметить".

Летом 2023 г. в интернете появились кадры, снятые оператором беспилотника в Запорожском направлении. На них видно, как к позициям нашей армии подходят два украинских танка и шесть бронемашин. "Восемь единиц техники, а у нас там один "Алеша", один "Алеша"... – звучит в эфире голос оператора. Впрочем, несмотря на численное преимущество, противник потерпел сокрушительное поражение… Охотясь на "Алешу", бронемашины противника начали разъезжаться в стороны и попали на минное поле, начались подрывы, а экипаж нашего танка вел по ним прицельный огонь. Артиллеристы ВСУ ничем не могли помочь своим, потому что боялись их накрыть. уничтожены два украинских танка Т-72Б и шесть американских бронетранспортеров — один М113 и MaxxPro с десантом, а наш "Алеша" вернулся на позиции без серьезных повреждений.

Еще одно отличие России от Украины – строгое соблюдение нашей страной Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен, к обмену вполне комфортно чувствовали себя в российских госпиталях. В отличие от Украины, где было зафиксировано множество случаев того, как над нашими солдатами и офицерами, которые попали в плен, издевались, садистски пытали и даже расстреливали. Об этих ужасных фактах, от которых в жилах стыла кровь, речь шла даже с трибуны ООН, но "цивилизованный" мир еще раз решил их "не замечать".

Как сообщалось ранее, в издании The Times появилась статья, которую РФ продает украинских пленных на "черном" рынке.

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