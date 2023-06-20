"Подвинем стрелку на часах Судного дня": Подоляк — о ядерных угрозах Путина

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал мировых лидеров дать российскому диктатору Владимиру Путину "четкий сигнал", чтобы тот больше никогда не угрожал ядерным оружием.

Об этом политик написал на странице Twitter.

Также читайте Лавров угрожает продолжать войну в Украине

"Если кто-то считает, что наличие ЯЗ должно служить толчком к капитуляции, подумайте: какой сигнал это дает остальному миру? "Международное право не работает, никто вас не защитит, полагайтесь только на себя"? Получим ядерную гонку 2.0 и снова сдвинем стрелку на часах Судный день.Вместо этого каждый раз Путин должен получать четкий сигнал из всех частей земного шара : как только российская рука потянется к ящику Пандоры, она будет без промедлений отсечена», — говорится в сообщении советника руководителя ОП.

Ядерный шантаж Путина

Российский диктатор Владимир Путин продолжает шантажировать мир ядерным оружием. Американский президент Джо Байден не исключает, что глава Кремля может использовать тактическое ядерное оружие.

Впрочем, в украинской разведке не видят повышенного риска применения такого вооружения Россией. Гипотетически угроза существует. Потому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают. По мнению представителя ГУР Андрея Юсова, такой шаг ничего не изменил бы для оккупантов на поле боя. В то же время, применение ядерного оружия привело бы к краху режима Путина.

Читайте также: