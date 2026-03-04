Подводная лодка атаковала судно Ирана возле Шри-Ланки: десятки раненых и пропавших

«Скорая» возле штаб-квартиры ВМС Шри-Ланки / © Getty Images

Вблизи побережья Шри-Ланки произошла атака подводной лодки на иранское судно Iris Dena, в результате чего более 100 человек считаются пропавшими без вести. Военно-морские силы Шри-Ланки проводят спасательную операцию в Индийском океане.

Об этом сообщает Independent.

Как информируют источники в Военно-морских силах и Министерстве обороны Шри-Ланки, на которые ссылается Reuters, в результате инцидента 4 марта вблизи территориальных вод острова по меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести, еще 78 получили ранения.

В то же время представитель ВМС опроверг озвученные цифры, однако подтвердил, что 32 пострадавших были спасены и сейчас находятся на лечении.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Герат проинформировал парламент, что военные спасли 32 «тяжелораненых» моряков с затонувшего иранского фрегата Iris Dena. По словам Герата, флот получил сигнал бедствия от судна, на борту которого находились 180 человек. После этого страна направила корабли и авиацию для проведения спасательной операции.

Представитель Минздрава доктор Анил Джасингхе подтвердил, что всех 32 спасенных с иранского военного корабля госпитализировали. Один из них находится в критическом состоянии, семеро получают экстренную медицинскую помощь, остальные проходят лечение из-за легких травм.

Пока не обнародованы подробности относительно обстоятельств ранения моряков и характера повреждений судна.

Местные СМИ сообщают, что сигнал об опасности поступил вблизи побережья города Галле на юге Шри-Ланки, куда и доставили пострадавших.

На опубликованных фото видно, как правоохранители дежурят возле Национальной больницы Галле, а машины скорой помощи прибывают к южному штабу ВМС страны в этом городе.

Война в Иране — последние новости

Напомним, ЦАХАЛ заявил об уничтожении ночью 3 марта центрального штаба иранского режима в Тегеране и ликвидации его лидеров. Удары высокоточными боеприпасами пришлись на президентскую резиденцию и здание Высшего совета нацбезопасности, полностью разрушив один из самых защищенных объектов страны.

Кроме того, Израиль атаковал здание Совета экспертов в городе Кум во время избрания нового верховного лидера Ирана. По данным источников в спецслужбах, на момент удара в помещении находилась лишь часть из 88 членов совета. Точное количество жертв и масштаб разрушений еще устанавливаются.

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005 — 2013 годы) пережил покушение во время недавних ударов со стороны США и Израиля. Несмотря на слухи о гибели, он не пострадал и был перемещен в безопасное место.