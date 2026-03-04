- Дата публикации
Подводная лодка атаковала судно Ирана возле Шри-Ланки: десятки раненых и пропавших
Из затонувшего иранского фрегата спасли 32 тяжелораненых моряков. Флот Шри-Ланки получил сигнал бедствия от судна, на борту которого находились 180 человек.
Вблизи побережья Шри-Ланки произошла атака подводной лодки на иранское судно Iris Dena, в результате чего более 100 человек считаются пропавшими без вести. Военно-морские силы Шри-Ланки проводят спасательную операцию в Индийском океане.
Об этом сообщает Independent.
Как информируют источники в Военно-морских силах и Министерстве обороны Шри-Ланки, на которые ссылается Reuters, в результате инцидента 4 марта вблизи территориальных вод острова по меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести, еще 78 получили ранения.
В то же время представитель ВМС опроверг озвученные цифры, однако подтвердил, что 32 пострадавших были спасены и сейчас находятся на лечении.
Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Герат проинформировал парламент, что военные спасли 32 «тяжелораненых» моряков с затонувшего иранского фрегата Iris Dena. По словам Герата, флот получил сигнал бедствия от судна, на борту которого находились 180 человек. После этого страна направила корабли и авиацию для проведения спасательной операции.
Представитель Минздрава доктор Анил Джасингхе подтвердил, что всех 32 спасенных с иранского военного корабля госпитализировали. Один из них находится в критическом состоянии, семеро получают экстренную медицинскую помощь, остальные проходят лечение из-за легких травм.
Пока не обнародованы подробности относительно обстоятельств ранения моряков и характера повреждений судна.
Местные СМИ сообщают, что сигнал об опасности поступил вблизи побережья города Галле на юге Шри-Ланки, куда и доставили пострадавших.
На опубликованных фото видно, как правоохранители дежурят возле Национальной больницы Галле, а машины скорой помощи прибывают к южному штабу ВМС страны в этом городе.
