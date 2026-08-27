Подводные лодки РФ "засветились" в водах Великобритании - что известно

Британия обнаружила российские подлодки / © НАТО

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Российские специализированные подлодки осуществляли обследование критически важной подводной инфраструктуры в британских водах и вокруг них.

Об этом свидетельствует отчет Исследовательской службы Конгресса, пишет UK Defence Journal.

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В отчете говорится о раскрытии британским правительством в апреле 2026 года информации о скрытых усилиях России «осуществлять гибридную войну против Великобритании и ее союзников», используя специализированные подлодки для исследования критически важной подводной инфраструктуры.

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Исследователи предполагают, что такое обследование со стороны РФ, возможно, преследует цель подготовку к предстоящим диверсиям.

«Задействованные суда принадлежат Главному управлению глубоководных исследований России, известному как ГУХД. Это специализированное подразделение российских Вооруженных сил, подчиняющееся непосредственно Министерству обороны», — говорится в отчете.

Подводные лодки РФ в водах Великобритании — что известно

Напомним, Лондон заявил, что сорвал операцию Москвы в Северной Атлантике и пригрозил Москве «серьезными последствиями».

Великобритания предостерегла президента РФ Владимира Путина от повреждения подводных кабелей и трубопроводов страны после месячной операции по отслеживанию трех российских подлодок в близлежащих водах.

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Ранее расследование Financial Times обнаружило, что российское судно выслеживало подводные кабели, обеспечивающие страны Европы доступ к Интернету, энергетике, военной связи и финансовым операциям.

В последние годы в Балтийском море было повреждено несколько коммуникационных кабелей и газопроводов, что побудило НАТО активизировать свои усилия по мониторингу региона.

Чтобы предотвратить будущие инциденты, Великобритания приняла решение развернуть свою авианосную группу на Крайнем Севере, патрулируя район между северными британскими водами и Арктикой.

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