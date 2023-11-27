Подводный тоннель в Крым по плану Китая и России: в КНР сделали резкое заявление о строительстве

В КНР в категорической форме уклонились от ответа по многомиллиардному проекту в украинском Крыму.

Министерство иностранных дел Китая резко отреагировало на сообщение СМИ о якобы планах России и Китая построить подводный тоннель в Крым. В ведомстве КНР такая информация считается безосновательной и не должна быть прокомментирована.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь во время ответа на вопросы корреспондента "Укринформ".

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", — сказал Ван.

Напомним, издание The Washington post накануне предоставило информацию о том, что российские кафиры и китайские бизнесмены в конце октября 2023 года тайно обсудили планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить Россию с временно захваченным Крымом. Он должен якобы служить транспортным маршрутом, защищенным от украинских атак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЫМСКИЙ МОСТ — ВСЕ?! Путин хочет построить туннель, чтобы соединить Россию с Крымом!

Ранее в эксклюзиве ТСН.ua журналисты подробно разобрали планы главы Кремля Путина и его новый многомиллиардный проект в украинском Крыму.

Читайте также: