В России разгорелся скандал вокруг командира из 25-й бригады. Родственники погибших и пропавших без вести военных обвинили полковника, что он пьяным отправлял солдат на смертельный штурм.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Александр Коваленко, ссылаясь на телеграмм-канал ASTRA.

3 сентября 2024 года на канале появилось видео-обращение родственников погибших и пропавших без вести военных из 25-й бригады РФ. Они заявили, что полковник Алексей Ксенофонтов с позывным "Тигром" в состоянии алкогольного опьянения отправил десятки мужчин на смертельный штурм.

Российский пропагандист Владимир Соловьев отреагировал, назвав это ложью и заявил, что украинское ЦИПСО якобы через ASTRA распространяет фейки, чтобы отвлечь российское командование. Однако 8 сентября родственники погибших подтвердили свои обвинения, обратившись к Путину и Следственному комитету РФ.

"Ксенофонтов – это продукт российской пропаганды. В марте 2024 года он был избран Соловьевым для презентации образа "комбата-бати", который беспокоится о подчиненных и пользуется среди них безоговорочным авторитетом. В документальном фильме Владимира Соловьева "109-я неделя СВО" полковник Алексей Ксенофонтов заявил, что "российская армия побеждает врага на поле боя благодаря силе духа". Фактически российские пропагандисты, получающие миллиарды из российского бюджета, сделали героя из обычного мясника, повторив опыт советского союза времен Второй мировой", – написал он.

По мнению Коваленко, усиление репрессий, включая реальные тюремные сроки, может иметь непредсказуемые последствия для путинской власти.

"Он находился под командованием Тигра и, насколько мне известно, также попал под его "пьяный ПРИКАЗ" — сообщили ASTRA родственники пропавшего военного.

"Соловьев, вы оправдываете его, говорите, что он герой России, но нас, простых людей, жен и матерей, обычных родственников, вы не хотите слышать. Он (Ксенофонтов – ред.) ужасный человек. Почему тысячи ищут родных, почему такое количество без вести пропавших?", — ответила пропагандисту мать троих детей и жена погибшего военнослужащего армии РФ.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 8 сентября 2024 года потери кафиров за сутки перевалили за 625 тысяч.

Пьяным отправлял на «мясные штурмы»: родственники погибших и пропавших без вести военных обвинили российского командира

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