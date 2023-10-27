Подыграл Путину: Орбан снова заявил, что Украина не выиграет войну

Он подчеркнул, что не видит причин помогать Украине.

Стратегия ЕС по поводу российско-украинской войны провалилась и Украина не победит на фронте.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан национальному венгерскому радио, пишет "Европейская правда".

"Сегодня все знают, но не решаются сказать, что эта стратегия (стратегия ЕС – "украинцы должны победить, россияне должны проиграть" – ред.) провалилась. Все военные эксперты говорят, что Украина не победит на фронте", - сказал он.

Он добавил, что Венгрия всегда занимала такую позицию. Орбан еще раз заявил, что "Украина не выиграет на фронте, россияне не проиграют на фронте", потому необходим "план Б".

Как известно, венгерский премьер с начала полномасштабного вторжения войны утверждает, что у Украины нет шанса на выигрыш. В последние дни Орбан попал под критику коллег из ЕС из-за своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Однако Орбан заявил, что не планирует извиняться за нее.

Накануне стало известно, что премьер-министры Венгрии и Словакии заблокировали выделение Украине 50 млрд евро помощи от ЕС.

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