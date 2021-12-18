Подземные толчки испугали жителей Милана: произошло сразу два землетрясения

Люди выбегали на улицы, чтобы спастись в случае разрушений.

На севере Италии в районе города Бергамо в субботу, 18 декабря, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощущались по всей Ломбардии, включая Милан.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Очаг землетрясения был на глубине 26 километров, а эпицентр подземных толчков — возле городка Бонате Сотто, рядом с Бергамо. Мэр этого города сказал, что находился в ратуше во время землетрясения, особой паники толчки среди населения не вызвали.

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Впоследствии сейсмографы зафиксировали еще одно землетрясение, вдвое слабее. По данным Национального института геофизики и вулканологии, его эпицентр находился в Осио-Сотто, на глубине 24,9 километра.

Серия подземных толчков, ощущавшихся во всей Ломбардии, испугала многих жителей Милана. Люди даже выбегали из домов на улицу, чтобы спастись в случае разрушений.

По предварительной информации пожарной бригады и полиции, землетрясение в Милане не причинило особого ущерба. Информации о разрушениях в других населенных пунктах пока нет.

Напомним, в субботу, 18 декабря, в южной части Греции произошло мощное землетрясение.

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