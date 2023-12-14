Подземный город: людям предлагают бронирование места в бункерах, способных вместить 10000 человек

В США сообщество судного дня ищет жителей для проживания в своих 575 бункерах, которые, как сообщается, могут вместить до 10 000 человек.

Об этом пишет Metro.

В горном массиве Блэк-Хиллз в Южной Дакоте бывшая военная база, на которой хранились боеприпасы, была перепрофилирована на бункеры.

С тех пор база была превращена в пригодные для жизни бункеры, призванные обеспечить "эпический проект гуманитарного выживания" – не только для 1% самых богатых людей.

Бункеры в США / Фото: Jam Press

Данте Вичино, исполнительный директор компании Vivos, управляющей бункерами "судного дня", рассказал: "Средние люди" теперь могут зарезервировать свое место на случай, если взорвется ад. Vivos, ныне известный как эпический гуманитарный проект выживания, полностью готов к любым событиям и в любое время".

Бункеры в США / Фото: Jam Press

Вичино сказал, что члены группы "судного дня" – это не "выживатели" или "элита", а "хорошо образованные, средние люди", которые хотят защитить свои семьи в нестабильные времена.

Он добавил: "Их экономический профиль также разнообразен: от доходов представителей низшего среднего класса до состоятельных людей. Когда остальные будут искать решения, наши члены отправятся в назначенное им убежище вместе с сотнями единомышленников, готовых запереть двери и пережить какие-либо угрозы, которые могут происходить наверху".

Бункеры в США / Фото: Jam Press

Сообщается, что приюты рассчитаны, по меньшей мере, на один год автономной работы без необходимости возвращения людей на поверхность. Вичино назвал "угрозу" COVID-19, войну в Украине и напряженность в отношениях с Китаем и Ближним Востоком как причины роста спроса.

Он сказал: "Мы живем в очень опасные времена, поэтому необходимость иметь убежище, гарантирующее жизнь, обязательна для тех, кто хочет пережить эти события на уровне вымирания и иметь возможность после этого безопасно выйти на поверхность".

Бункеры в США / Фото: Jam Press

Современные бункеры меблированы и наполнены всем необходимым на пышной открытой планировке. В гостиной есть диваны, ковер и журнальный столик, а кухня полностью оборудована холодильником с морозильной камерой, микроволновкой, духовкой, стиральной машиной и обеденным столом.

Бункеры в США / Фото: Jam Press

Для спален и ванных комнат желающим предоставляется четыре варианта. План А – четыре комнаты с двумя односпальными кроватями, одна спальня с двуспальной кроватью и одна ванная. План Б – четыре комнаты с двумя односпальными кроватями, одна спальня с двуспальной кроватью, одна ванная и одна душевая.

Бункеры в США/Фото: Vivos xPoint

План C предлагает две комнаты с двумя односпальными кроватями, одну спальню с двуспальной кроватью, одну главную спальню с собственной ванной комнатой и одну ванную. План D предусматривает восемь спален с односпальными кроватями и три ванных комнаты.

Бункеры в США/Фото: Vivos xPoint / Фото: Jam Press

Вичино сказал: "Количество запросов и заявок выросло более чем на 2000% в годовом исчислении, плюс продажи выросли более чем на 300% и растут в геометрической прогрессии. Кажется, все прыгают с забора и хотят немедленного решения проблемы выживания. Строительство нового бункерного комплекса может занять от девяти до 12 месяцев в зависимости от масштаба, расположения и наличия материалов и рабочей силы.

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Комплекс в США называется Vivos Xpoint, но компания также строит Vivos Europa, расположенную в горах Германии.

Напомним, в этом году в Дании частично открыли для публики секретный ядерный бункер. Его существование десятилетиями держалось в тайне.

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