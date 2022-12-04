Подземный город с бетонным "яйцом" и больницами: российский оппозиционер рассказал, как выглядят бункеры Путина

Российский президент Владимир Путин настроил себе подземные дворцы с целыми городами, где есть автономная очистка воздуха, автономная подача воды, оборудованные медицинские пункты, больницы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

"Секретные бункеры – это не бункеры, а целые подземные города. Мне рассказывали давно, не верил, даже хотелось туда попасть. Это подземный город, огромная гигантская пустота в земле на большой глубине. Как бы там не с электротранспортом, потому что там не дойдешь пешком. Вот там подземный город на несколько десятков тысяч человек, расположенный на глубине скальных пород. Бункеры, которые рядом с Москвой, соединены.Там есть подземное метро, есть пункт ведения ядерной войны на глубине 150-170 метров, ну может быть на глубине 200 метров типа бетонного такого гигантского вида яйца, подвешенного на амортизаторах, чтобы в случае ядерного взрыва сохранял свою функциональную способность управления войсками. Есть очистка воздуха, автономной подачи воды, какие-то защитные механизмы, там оборудованы медицинские пункты, больницы… То есть это подземные поселки, которые способны защитить на годы десятки тысяч людей ", – рассказал Гудков.

Напомним, что Путин на днях шлепнулся с лестницы и ударился копчиком. Говорят, после этого инцидента даже планируется провести целое расследование и разобраться, как получилось, что президента бросили лестницу, ведь он носит специальную обувь с антискользким покрытием даже дома.

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