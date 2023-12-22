"Подземный город террора": израильские военные рассказали подробности о туннелях ХАМАС в Секторе Газы

В жилых помещениях, оборудованных туннелями, были найдены запасы пищи и воды.

Армия Израиля в секторе Газа разрушила ключевые тоннели боевиков террористической группировки ХАМАС, находящихся под площадью Палестины в престижном районе города Газа.

Об этом информирует Times of Israel.

"По словам военных, самые высокие должностные лица ХАМАС скрывались под землей в этой сети тоннелей, когда террористическая группировка начала атаку на юге Израиля 7 октября. Подземная сеть соединяла дома, офисы и квартиры-тайники высокопоставленных чиновников ХАМАС, в том числе Мухаммеда Дей лидера военного крыла террористической группировки, и Яхьи Синвара, его высшего чиновника в Газе", — говорится в сообщении.

Израильские военные следили за тоннелями в течение нескольких последних дней. Сообщается, что разрушать тоннели поручили элитному инженерному подразделению "Яхалом", а также 401-й бронетанковой бригаде.

Представители ЦАХАЛ провели для СМИ экскурсию по площади Палестины и входам в тоннеле.

"Площадь лежит в престижном районе Рималь в городе Газа, который до войны считался центром властной элиты анклава, где жили чиновники правящей сектором террористической группировки. Как рассказали военнослужащие Армии обороны Израиля журналистам, этим оживленным центром палестинской АМ скрывались самые высокие чиновники террористической группировки", — отмечается в публикации.

Кроме того, военные заявили, что в жилых помещениях, оборудованных туннелями, были найдены запасы пищи и воды. В целом ЦАХАЛ описали весь комплекс как "подземный город террора", соединенный с другими важными объектами подземной инфраструктуры в секторе Газа.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля установить временное перемирие.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия выступила против прекращения огня в секторе Газа.

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