Поджег петарду и положил ее себе в рот: в Польше во время протеста медиков погиб мужчина

Поджег петарду и положил ее себе в рот: в Польше во время протеста медиков погиб мужчина

Пожилой мужчина был недоволен протестом медиков и называл его политическим.

В субботу, 18 сентября, в Варшаве во время протеста медиков возле канцелярии премьер-министра Польши раздался громкий взрыв. 70-летний бывший военный, который был недоволен этим митингом, положил себе в рот зажженную петарду. Мужчину с искалеченным лицом доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Взрыв произошел утром, когда медики проводили пресс-конференцию, которую сразу же приостановили. Об этом пишет Onet.pl.

Также читайте Польша планирует упростить процедуру получения карты побыта: какие изменения ждут заробитчан

В полиции заявили, что это не был выстрел из пистолета, а, скорее всего, — петарда или другой взрывной предмет. Правоохранители расследуют этот инцидент. О том, что мужчина бросил себе в рот именно петарду, пишет tvp.info.

Погибший — военный пенсионер. Об этом сообщает RMF FM. Издание отмечает, что правоохранители якобы нашли у него прощальное письмо. Там он написал, что, в частности, протестовал собственно против митинга медиков, потому что он является политическим.

Напомним, на акции протеста по всей Польше медики вышли 11 сентября. У них есть восемь главных требований, основное из которых — повышение зарплаты. Уже неделю возле канцелярии премьера расположен "белый городок" — протестующие установили палатки и стенды.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку