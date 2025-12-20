Поджег собственную квартиру и пошел убивать: шокирующие подробности резни в столице Тайваня

Жителей Тайбэя шокировала резня, устроенная в людном центре города / © Getty Images

Полиция Тайваня возобновила хронологию кровавого нападения с всколыхнувшим Тайбэй ножом в пятницу, 19 декабря. 27-летний Чанг Вэнь тщательно спланировал свое преступление, унесшее жизни трех невинных людей.

Как сообщает CNN со ссылкой на местных милиционеров, злоумышленник действовал самостоятельно. Следователи не обнаружили подельников, однако мотив нападающего уже известен: он находился в розыске за уклонение от обязательной военной службы и пытался избежать ареста любой ценой.

Премьер-министр Тайваня подтвердил, что главным мотивом считается нежелание Чанга проходить обязательную военную службу. Ордер на его арест был издан еще в ноябре, когда он не явился на собрание резервистов.

Хронология безумия: огонь и «схрон» в отеле

Детали, обнародованные агентством Associated Press, свидетельствуют о том, что нападение не было спонтанным аффектом. Все было спланировано и началось с пожара: перед тем как отправиться в людный центр столицы, Чанг поджег свою арендованную квартиру в городе Таоюань.

После этого он действовал с жутким спокойствием:

Прибыл в центр Тайбэя и совершил первую атаку у метро , использовав дымовые шашки для создания паники.

Камеры наблюдения зафиксировали, как после первого нападения он спокойно прошел по подземному переходу в гостиницу, где останавливался раньше. Там он забрал заранее спрятанное оружие .

Вооружившись, он направился в популярнейший торговый центр Eslite Spectrum Nanxi , где продолжил нападать на людей.

Герой, пытавшийся остановить убийцу

Среди погибших — не только случайные прохожие, но и человек, пытавшийся спасти других. По словам мэра Тайбея Чианга Ван-аня, 57-летний мужчина бросился на нападающего у станции метро, пытаясь его обезоружить. К сожалению, он получил смертельное ножевое ранение.

Всего жертвами атаки стали трое гражданских, еще 11 человек получили ранения, двое из них находятся в реанимации. Их состояние оценивается как критическое.

Финал преследования

Жизнь самого нападающего тоже оборвалась трагически. Полиция заблокировала его в переполненном торговом квартале. При попытке побега Чанг упал с крыши здания и погиб на месте.

Этот случай стал шоком для Тайваня, где уровень насильственной преступности является одним из самых низких в мире. Сейчас полиция ужесточила охрану всех крупных торговых центров и транспортных узлов столицы. Президент Лай Циндэ, посетивший раненых в больнице, пообещал пересмотреть работу групп быстрого реагирования, чтобы исключить подобные трагедии в будущем.

Справка: Тема призыва на Тайване крайне чувствительна. На фоне угрозы Китая, срок обязательной срочной службы недавно был продлен с 4 месяцев до одного года, что вызвало напряжение среди части молодежи.

Напомним, летом в Мюнхене женщина напала с ножом на прохожих . Нападающая успела нанести ранения двум прохожим, прежде чем ее застрелили полицейские.