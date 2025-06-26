- Дата публикации
Поджог "грузовиков ВСУ" в Германии: СНБО отреагировал на диверсию россиян
Группа россиян, очевидно, была убеждена, что уничтожает технику ВСУ в Эрфурте (Германия), однако ошиблась.
Россияне совершили диверсию на территории Германии. В СНБО советуют Европе всерьез заняться собственной безопасностью.
Такое заявление сделал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Что произошло в Германии
Как сообщило HNA, в Эрфурте 21 июня подожгли стоянку с грузовиками Бундесвера. В результате инцидента сгорело по меньшей мере 6 грузовиков Rheinmetall MAN.
Ответственность за диверсию, конечно же, возлагают на россиян. Скорее всего, они считали, что техника принадлежит ВСУ. Впрочем, на кадрах четко видно, что на автомобилях — немецкие номера и изображена символика Бундесвера.
Впоследствии в российских телеграмм-каналах соврали, что техника якобы принадлежала ВСУ и находилась в Эрфурте на ремонте.
«Наши люди решили, что все это лишнее, и не нужна ВСУ такая техника и просто сожгли ее. Такие дела», — пишут российские паблики.
Именно поэтому в СНБО подчеркивают: Европе пора заниматься безопасностью на собственной территории.
«Так как неустановленные лица осуществляют диверсии на территории европейских стран, жгут военную технику (Германия) на военном объекте, портят оборудование, а российские военкоры этим кичатся — это не ок», — утверждает Коваленко.
Он добавляет, что в России за диверсии в странах Европы отвечает ГРУ.
А информационная и кибервойна уже давно ведется Россией на территории НАТО.
«Сейчас ведется уже диверсионная война. Кабельные диверсии — это еще такое, за них Нарышкин из СВР отвечал. А диверсии на территории НАТО против военных объектов — это невозможно игнорировать», — завершил Андрей Коваленко.
Ранее в Германии арестовали троих граждан Украины, подозреваемых в шпионаже и подготовке терактов в рамках гибридной кампании, связанной с российскими спецслужбами.
По данным следствия, подозреваемые действовали как агенты иностранного государства в целях саботажа. Двое из них — Владислав Т. и Даниил Б. — были задержаны в Германии в выходные. Третьего — Евгения Б. — арестовали во вторник в Швейцарии.