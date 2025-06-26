Поджог "грузовиков ВСУ" в Германии: СНБО отреагировал на диверсию россиян

Поджог грузовиков россиянами в Германии

Россияне совершили диверсию на территории Германии. В СНБО советуют Европе всерьез заняться собственной безопасностью.

Такое заявление сделал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Что произошло в Германии

Как сообщило HNA, в Эрфурте 21 июня подожгли стоянку с грузовиками Бундесвера. В результате инцидента сгорело по меньшей мере 6 грузовиков Rheinmetall MAN.

Ответственность за диверсию, конечно же, возлагают на россиян. Скорее всего, они считали, что техника принадлежит ВСУ. Впрочем, на кадрах четко видно, что на автомобилях — немецкие номера и изображена символика Бундесвера.

Впоследствии в российских телеграмм-каналах соврали, что техника якобы принадлежала ВСУ и находилась в Эрфурте на ремонте.

«Наши люди решили, что все это лишнее, и не нужна ВСУ такая техника и просто сожгли ее. Такие дела», — пишут российские паблики.

Именно поэтому в СНБО подчеркивают: Европе пора заниматься безопасностью на собственной территории.

«Так как неустановленные лица осуществляют диверсии на территории европейских стран, жгут военную технику (Германия) на военном объекте, портят оборудование, а российские военкоры этим кичатся — это не ок», — утверждает Коваленко.

Он добавляет, что в России за диверсии в странах Европы отвечает ГРУ.

А информационная и кибервойна уже давно ведется Россией на территории НАТО.

«Сейчас ведется уже диверсионная война. Кабельные диверсии — это еще такое, за них Нарышкин из СВР отвечал. А диверсии на территории НАТО против военных объектов — это невозможно игнорировать», — завершил Андрей Коваленко.

Ранее в Германии арестовали троих граждан Украины, подозреваемых в шпионаже и подготовке терактов в рамках гибридной кампании, связанной с российскими спецслужбами.

По данным следствия, подозреваемые действовали как агенты иностранного государства в целях саботажа. Двое из них — Владислав Т. и Даниил Б. — были задержаны в Германии в выходные. Третьего — Евгения Б. — арестовали во вторник в Швейцарии.