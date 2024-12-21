Поджог отделения "Сбербанка" в Петербурге попал на видео: кто устроил "бавовну"

Пенсионерка в результате инцидента не пострадала.

Камеры видеонаблюдения в отделении "Сбербанка" в Санкт-Петербурге зафиксировали события, предшествовавшие мощному взрыву в помещении с банкоматами, прозвучавшем в субботу, 21 декабря.

Как свидетельствуют опубликованные в Сети кадры, виновницей громкой "бавовны" стала женщина пенсионного возраста.

На видео видно, как она облила банкоматы легковоспламеняющейся жидкостью, после чего осторожно бросила спичку. Вспышка пламени вызвала мощный взрыв.

Поджог отделения "Сбербанка" в Петербурге попал на видео

Вызывает удивление то, что пенсионерка в результате инцидента не пострадала.

Впоследствии женщина, похожая на зафиксированную камерой наблюдения в отделении банка, попала на видеозапись очевидца происшествия на улице.

Вероятна виновница взрыва в банке в Санкт-Петербурге / Фото: из соцсетей

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Теперь российская полиция занимается поисками пенсионерки.

Ранее правоохранители предполагали, что в банке, в котором не было сотрудников через выходной день, сработало взрывное устройство.

Напомним, в этот же день в торговых центрах Москвы и Подмосковья раздались взрывы. "Террористами" оказались местные жители, использовавшие пиротехнику.

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