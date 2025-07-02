Суд в Эстонии установил причастность России к поджогам украинского ресторана

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Эстонский суд в среду заявил, что поджог ресторана и супермаркета в Эстонии в прошлом году были заказаны российской разведкой. По утверждению западных официальных лиц, эта атака является одним из ряда инцидентов по всей Европе, целью которых является посеять раздор в западных обществах и взорвать поддержку Украины.

Об этом сообщает ABC News.

Приговор суда: как российская разведка заказала поджоги в Эстонии

Харьюский уездный суд в Эстонии заявил, что исполнителями были двое двоюродных братьев из Молдовы. Один из них был приговорен к 6,5 годам заключения за поджог ресторана и супермаркета, которые, по заявлению суда, «были совершены по поручению российских служб безопасности».

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В своем заявлении суд отметил, что первому из подсудимых операцию поручила российская военная разведка, известная как ГРУ. Таллинни. Фигурант приехал со своим кузеном в ресторан на ночь на 31 января 2024 года.

Широкая кампания саботажа и реакция Кремля

Поджог является последней атакой на Эстонию с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Ранее Эстония уже подвергалась кибератакам и нападениям на собственность политика и журналиста. Власти Латвии, Литвы и Польши работали над задержанием мужчин, которых арестовали в Италии, а затем отправили в Эстонию для суда.

Западные официальные лица обвиняют Россию в широкомасштабной диверсионной кампании с момента ее вторжения в Украину. Помимо случаев поджогов, атаки по всей Европе варьируются от забивания выхлопных труб автомобилей расширительной пеной в Германии до сговора с целью закладки взрывчатки на грузовые самолеты, хакерских атак, направленных на политиков и критическую инфраструктуру, а также шпионажа со стороны группы, осужденной в Великой Британии.

Пресссекретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никогда не были представлены «никакие доказательства», подтверждающие обвинения в более широкой кампании саботажа, и «решительно отверг» какие-либо обвинения в адрес РФ.

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Напомним, Эстония заявила, что готова принимать на своей территории истребители союзников, но соседней России это не нравится.