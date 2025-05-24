Поджог в доме Стармера: следствие рассматривает возможную причастность России

Полиция Британии расследует российский след в поджогах домов и автомобиля премьер-министра / © Associated Press

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Служба безопасности Великобритании расследует возможную причастность России к поджогам трех объектов, связанных с премьер-министром Киром Стармером, которые произошли в начале мая.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

В поджогах двух домов и автомобиля обвиняются двое украинцев и гражданин Румынии, которые, по версии следствия, вступили в сговор с «другими неизвестными лицами» с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь людей. Следствие пытается установить, могли ли российские агенты завербовать обвиняемых, но мотивы преступления пока не выяснены.

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Издание отмечает, что даже если следствие установит связь преступлений с Россией, это не обязательно означает, что они были заказаны Кремлем или что подозреваемые знали реальных заказчиков. Кроме российского следа, также расследуются и другие версии.

В последние месяцы западные разведки заявляли, что они раскрыли российские заговоры, целями которых были взрывы самолетов, поджоги общественных зданий, сбои в работе транспорта и убийства высокопоставленных политиков и чиновников с проукраинской позицией. По словам неназванного представителя разведслужбы, Россия хочет посеять хаос, чтобы дискредитировать европейские службы безопасности и для громких заголовков в СМИ.

Правительственный чиновник, с которым журналисты общались на условиях анонимности, добавил, что поджоги были «тревожно безрассудными». Это указывает на то, что российские агенты «могут выйти из-под контроля», если их причастность будет доказана.

На данный момент ни один из обвиняемых не демонстрировал поддержку России. Украинцы Роман Лавринович и Петро Починок, а также Станислав Карпюк из Румынии сейчас находятся под стражей и должны предстать перед судом 6 июня.

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Напомним, Россия ведет кампанию диверсий и саботажа на территории Европы, привлекая к выполнению задач случайных лиц, вербуемых онлайн. Исполнителям поручают поджоги, порчу имущества, провокации. Оплата часто производится в криптовалюте.