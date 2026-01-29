"Поджог" в Польше: разоблачен очередной вброс против украинских беженцев

Старый пожар в Польше пытаются выдать за нынешний поджог и обвиняют в этом беженцев из Украины

Российская пропаганда массово распространяет в соцсетях архивное видео пожара в 2021 году в польском городе Рацибуж. Эти кадры выдают за «свежую новость» и безосновательно обвиняют в поджоге украинцев, чтобы разжечь вражду и дискредитировать беженцев.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).

Что не так с видео

Специалисты ЦПИ проанализировали кадры и выяснили правду, подтверждаемую архивными публикациями в польских СМИ:

видео старое, оно было снято еще в 2021 году;

украинцы к событию отношения не имеют ни в 2021 году, ни сейчас.

Кто и зачем это делает

По данным ЦПИ, фейк распространяет "координированная сеть анонимных аккаунтов". Эти боты систематически публикуют антиукраинские материалы, ориентированные именно на польскую аудиторию.

Цель врага остается неизменной – эмоционально «раскачать» общество, разжечь ксенофобию и испортить отношение поляков к украинским беженцам. Это классическая тактика Кремля по ослаблению солидарности между нашими странами.

Напомним, Министерство внутренних дел Польши назвало фейком сообщение о якобы перепродаже на украинских сайтах объявлений генераторов, переданных Польшей как помощь Украине. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о классической российской операции по дезинформации .