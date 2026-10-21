Поджоги, дроны и атаки на Starlink: какой приказ Путин отдал российским спецслужбам – WSJ

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский президент Владимир Путин лично санкционировал кампанию диверсий и тайных операций против стран НАТО. По данным западных журналистов, Москва активизировала подобные действия на фоне неудач российской армии на фронте и отсутствия желаемых результатов переговоров с США.

Об этом сообщает Дмитрий Гордон со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Реклама

Издание упоминает инцидент в аэропорту немецкого Лейпцига, где беспилотники пытались атаковать украинский грузовой самолет. По информации WSJ, эта неудачная операция стала одной из первых в рамках более масштабной диверсионной кампании против государств НАТО, которую санкционировал непосредственно Путин.

Реклама

Как предполагают журналисты, решение об усилении тайных операций могло быть связано с ростом разочарования Кремля во время войны. Российская армия не могла добиться желаемых результатов на фронте, а переговоры с Вашингтоном не заставляли Украину идти на уступки.

После инцидента в Лейпциге европейские страны зафиксировали резкий рост диверсий.

В частности, в августе поджигатели атаковали предприятия по производству беспилотников в Эстонии и Польше. В том же месяце словацкие власти сообщили, что ей удалось предотвратить поджог завода, который производит украинские дроны на территории страны.

В последние недели Польша, Литва и Болгария также заявляли о диверсиях на станциях Starlink. Кроме того, в Черном море произошла серия атак беспилотников на коммерческие суда недалеко от территориальных вод Болгарии и Румынии — стран-членов НАТО.

Реклама

Кто стоит за диверсиями против НАТО

По информации WSJ, проведение таких операций координирует подразделение российской военной разведки ГРУ, известное как Служба специальных задач (ССЗ). Его возглавляет генерал-полковник Андрей Аверьянов.

Западным разведывательным службам, как утверждает издание, удалось проследить связь между попыткой атаки в Лейпциге и одним из руководителей ССЗ полковником Денисом Смольяниновым.

Таким образом, по данным WSJ, диверсионные операции против европейских стран могут являться частью скоординированной кампании российских спецслужб, одобренной на самом высоком уровне руководства РФ.

Российские атаки на суда приближаются к границам НАТО

14–15 октября в Черном море под удары попали четыре гражданских судна, в том числе в территориальных водах Румынии. Аналитики предполагают причастность России и предупреждают о рисках для НАТО.

Реклама

В частности, после атаки на танкер Wine Trader у румынского побережья вспыхнул пожар. Пятерых моряков спасли, еще семеро пропали без вести. Другой танкер, Yara J, потерпел удар непосредственно в территориальных водах Румынии, однако его экипаж спасся. Также сообщалось об атаках на суда Sea Destiny и Dania J.

Министерство иностранных дел Румынии Оана Цою обвинило в ударах Россию. По данным ISW, представитель НАТО также заявил о российском происхождении дронов. В то же время, президент Румынии Никушор Дан воздержался от однозначных обвинений.

Накануне, 13 октября, беспилотники атаковали два судна у Болгарии. Из одного эвакуировали 15 моряков, пятеро из которых получили легкие ранения, другое, вероятно, затонуло. Ранее, 6 октября, в результате удара по гражданскому судну погиб один человек, еще семеро получили ранения.

На фоне этих инцидентов в НАТО сообщали о подготовке встречи послов для обсуждения угроз судоходству вблизи Румынии и Болгарии.

Россия восстанавливает запасы бронетехники: что показали спутниковые снимки

Россия снова накапливает танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерию на военных базах, существенно опустевших в первые годы полномасштабной войны против Украины. OSINT-аналитики запечатлели на спутниковых снимках появление новой и восстановленной бронетехники. Один из объектов с новыми танками расположен примерно в 500 км от границ стран НАТО.

Раньше российская армия активно использовала советские запасы бронетехники, а часть машин разбирала на запчасти. Однако теперь базы хранения снова начали пополняться.

В частности, OSINT-аналитик Jonpy еще летом 2026 заметил увеличение количества техники на 349-й Центральной базе хранения танков в Топчисе Алтайского края. После предварительных поставок, которые могли составлять до 78 танков и более 100 БМП, там, вероятно, появилось еще несколько сот машин.

Из-за качества спутниковых снимков точно определить количество и типы техники сложно. По предположению аналитика на базе могут храниться восстановленные танки Т-72Б3М и боевые машины пехоты БМП-2.

Новости партнеров

Новости партнеров