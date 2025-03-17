Поджоги торговых центров в Вильнюсе и Варшаве: кто заказал преступления

За поджогами в Вильнюсе и Варшаве стоят российские спецслужбы.

Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х со ссылкой на прокуратуру Литвы.

"Уважаемые союзники, расследование литовской прокуратуры подтвердило наши подозрения, что за поджогами торговых центров в Вильнюсе и Варшаве стоят российские спецслужбы. Хорошо знать это перед переговорами. Такова природа этого государства", — написал Туск.

Что известно о поджогах в Европе

По сообщению Delfi.lv, в результате расследования выяснила, что мужчина, поджегший магазин IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года, действовал в интересах российских спецслужб.

Российский диверсант накануне посетил Варшаву, где вместе с другим человеком согласился поджечь торговые центры в Литве и Латвии за 10 тысяч. евро.

13 мая мужчина вернулся в Литву, забрал снаряжение, необходимое для аналогичного поджога в Латвии, и уехал в Ригу. По дороге его задержали.

Как говорится в материале издания, в целом по делу были задержаны два человека. Оба граждане Украины в возрасте до 20 лет. Поджигатель к моменту совершения преступления был несовершеннолетним и действовал в составе ранее сложившейся террористической группы.

По словам главного прокурора Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Литвы Артураса Урбеллиса, подозреваемых в совершении поджога больше. В группировку также вошли граждане Литвы и России.

Как сообщил Урбеллис, эта группа была координирована через различные социальные сети, использовала другие средства зашифрованной связи, инструкции и приказы отдавались непосредственно исполнителям.

Речь идет о, вероятно, десятках подозреваемых.

"Если мы говорим обо всех схемах и кураторах, потому что здесь целая цепочка", — отметил Урбеллис.

Как отметили в прокуратуре, террористические акты были направлены на то, чтобы запугать общественность Польши и Литвы и заставить страны снизить или совсем прекратить поддержку Украины, а также осуществить внутреннюю дестабилизацию.

Согласно расследованию литовской прокуратуры, пожар в торговом центре на улице Маривильской в Варшаве также связан с российскими спецслужбами.

Прокурор Урбеллис сообщил, что дело поджигателя передали в суд. Подозреваемому инкриминируют совершение террористического акта, обучение в террористических целях и незаконное хранение взрывчатых веществ. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним и о диверсиях с автомобилями в Германии, которые также организовала Россия.

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