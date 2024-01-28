Поджоги военкоматов в России: британская разведка объяснила, зачем это делают

Часть исполнителей этих нападений в РФ обвинили в терроризме и предательстве.

Увеличение количества нападений на военкоматы и подобные учреждения на территории России может свидетельствовать о недоверии к обещанию президента Владимира Путина не проводить новую волну мобилизации.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

С начала полномасштабного вторжения в Украину на территории РФ произошло 220 нападений на военкоматы. Другая статистика от "Медиазоны" говорит о 113 нападениях с 26 июля 2023 года.

Британская разведка отмечает, что эти статистические данные свидетельствуют о удвоении количества поджогов комиссариатов за последние полгода.

В то же время, директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвиняет виновных в поджогах в действиях по указанию западных чиновников. Однако, по мнению экспертов, увеличение нападений очень вероятно из-за усиления чувства неудовлетворения войной среди российского населения, особенно тех, кто будет мобилизован в случае объявления второй волны мобилизации.

"Новая мобилизация будет противоречить обещанию Путина с 14 декабря 2023 года о том, что новой волны не будет — атаки с высокой вероятностью свидетельствуют о нехватке доверия к этим обещаниям", — отмечают разведчики.

Ранее сообщалось, что с 29 июля по 2 августа 2023 года на территории РФ подожгли сразу 30 военкоматов.

Отмечается, что большинство поджигателей – пенсионеры или люди в возрасте. Самой старшей из них - 82 года: женщина пришла в здание военкомата Красноармейского района Волгограда с "коктейлем Молотова" в руках.

В ряде случаев военкоматы поджигали студенты и даже несовершеннолетние.

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