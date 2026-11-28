Кремль устраивает диверсии в Европе / © pexels.com

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В августе и сентябре 2026 года около 20% российских диверсионных атак в Европе произошли на территории Германии.

Такие данные приводит британский аналитический центр International Institute for Strategic Studies (IISS), пишет BILD.

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Исследователи выделили три волны диверсий после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Первая продолжалась с ноября 2024 по март 2025 года. За это время зарегистрировали 55 инцидентов, более половины из которых произошло в Германии. Основными целями были предприятия оборонной промышленности.

Вторая волна пришлась на период с сентября по декабрь 2025 года. Тогда зафиксирован 61 инцидент, причем 36% из них произошли в Польше. Чаще диверсанты атаковали транспортную и логистическую инфраструктуру.

Во время третьей волны в августе и сентябре 2026 года исследователи зафиксировали 25 инцидентов. По 20% из них пришлось на Германию и страны Балтии, еще 24% — на Польшу.

В целом с октября 2025 по сентябрь 2026 года основными целями диверсий были предприятия оборонной промышленности — 28% случаев, транспортная инфраструктура — 22%, а также энергетический сектор — 7%. По оценке IISS, эти отрасли будут и дальше оставаться среди главных целей, особенно если их деятельность связана с поддержкой Украины.

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Авторы доклада также определили три категории исполнителей диверсий. К первой относятся завербованные за небольшие деньги люди, которым поручают простые задачи — например, вандализм или поджоги. Вторая категория — более подготовленные агенты, способные применять самодельные взрывные устройства. Третья — сотрудники российских спецслужб, которые организуют сложные операции против особо важных объектов.

Среди примеров диверсий в Германии исследователи вспоминают попытку атаки на украинский самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига в августе 2026 года. Для этого планировали использовать беспилотник со взрывчаткой, однако устройство не сработало.

В сентябре у штаб-квартиры компании Rohde & Schwarz в Мюнхене произошел взрыв возле строительных контейнеров. Компания разрабатывает оборудование для силовых структур и военных.

Ранее сообщалось, что в Германии 54-летний мужчина, обладающий украинским и российским гражданством, признал, что собирал информацию для российской спецслужбы ФСБ.

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Мы ранее информировали, что британские специалисты предупредили о новой тактике Кремля, которая может поставить под удар неожиданные объекты в Европе.

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