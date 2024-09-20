Поедет ли Путин на инаугурацию президента Мексики: ответ Кремля

По словам Пескова, Путин и не планировал поездку.

Владимир Путин принял решение о визите в Мексику на инаугурацию президента. Диктатор не поедет в страну.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Отмечается, что российскому руководителю было направлено соответствующее приглашение.

"Путин не планировал ехать на инаугурацию мексиканского президента", — сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Известно, что президентом Мексики станет Клаудия Шейнбаум. Инаугурация новоизбранного лидера состоится 1 октября 2024 года.

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