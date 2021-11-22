"Поедут через Донбасс": Лукашенко обратился к полякам и ответил на предложение о закрытии границы

Лукашенко также назвал руководство Польши "дикими политиками".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к полякам и заявил, что мигрантский кризис спровоцировали власти Польши, которые таким образом за счет давления на Беларусь "пытались решить свои проблемы внешние и внутренние".

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Соответствующее видеообращение опубликовало провластное СМИ "Пул Первого".

В ролике Лукашенко также отвечает на предложение Польши о закрытии границы с Беларусью и угрожает, что в таком случае поляки "поедут через Донбасс".

"Звучат постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши. Границу закроем, железнодорожный переход и так далее. Я в этом плане только могу сказать – закроют – пожалуйста. Если удобнее – закрывайте. Но надо сначала подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят. Это я так образно говорю — через Донбасс. Их там никто не ждет, там граница у России с Украиной закрыта. Если эти безумцы не понимают, все они понимают. Они пытаются нас здесь пугать. Но дело даже не в этом. Они играют на обострение. Они пытались свои проблемы внешние и внутренние решить за счет давления на Беларусь", — заявил Лукашенко.

По его словам, это проблемы с протестами против запрета абортов и с фермерами. Что якобы так, власти Польши "стараются отвлечь внимание народа от собственных проблем и получить деньги от Евросоюза".

Напомним, ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября – с тех пор со стороны Беларуси регулярно проходят попытки прорыва границы большими группами мигрантов при поддержке белорусских спецслужб. В настоящее время в Польше рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью. В то же время, польский премьер заявил, что хочет дать Минску шанс прекратить кризис и отправить мигрантов домой.

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