"Поехал в рубашке, тюрбане и туфлях": президент Афганистана рассказал о побеге и обещает вернуться

"Поехал в рубашке, тюрбане и туфлях": президент Афганистана рассказал о побеге и обещает вернуться

Гани говорит, что его заставили покинуть Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из Кабула после захвата города боевиками "Талибана", пообещал вернуться.

Об этом он сказал в своем видеообращение, которое опубликовал в Facebook.

В десятиминутном видео Гани опровергает информацию о похищении денег из государственной казны. "Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только несколько книг в одной сумке", — говорит президент Афганистана.

По словам Гани, его "заставили покинуть Кабул". Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гани рассказал, что находился во дворце, когда талибы захватили столицу. Боевики якобы обещали, что в Кабул не войдут, но окружили президентский дворец заранее.

Президент пообещал в ближайшее время вернуться в страну, чтобы продолжать прилагать усилия "для достижения справедливости для афганцев". Гане добавил, что афганский народ желает мира.

Напомним, 15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, "столкнулся с трудным выбором".

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