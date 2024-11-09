Пенсионер поел в ресторане на 242 тысячи гривен и исчез: его ищут

Клиент ресторана случайно перевел больше, и теперь его ищут.

Сотрудники ресторана Neua Luan Luan в Таиланде ищут клиента, случайно заплатившего за ужин 200 тысяч батов (примерно 242 тысячи гривен), вместо двух тысяч батов (2,4 тысячи гривен).

Об этом пишет издание The Thaiger.

Это произошло 3 ноября, когда почтенный посетитель рассчитывался безналично из-за банковского перевода. Официанты заметили, что сумма на счете была в 100 раз больше указанной в чеке.

Администрация ресторана объяснила, что во время больших переводов клиенты обычно должны подтверждать оплату биометрической идентификацией. Вероятно, гость, привыкший перечислять большие суммы, случайно ошибся и поставил кому не в том месте.

После этого ресторан обратился в обрабатывающий платеж банк с просьбой помочь найти клиента и вернуть ему излишне уплаченную сумму. В посте на Facebook администрация заведения попросила неравнодушных людей помочь в поисках посетителя.

"Мы ищем клиента, который обедал из Neua Luan Luan, филиал Ratchaphruek, в 19:50. Клиент перевел лишнюю сумму в размере 2xx, xxx батов", — говорится в сообщении.

Фактический счет составил 2020,91 батов (60 долларов США), но клиент по ошибке перевел 202091 бат (6010 долларов США), вероятно, из-за ошибки в десятичной точке. В ресторане объяснили, что клиент выглядел пожилым человеком и до сих пор не связался, чтобы исправить ошибку.

Напомним, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказывал, что работники ресторанов нарушают закон, если не платят налоги с чаевых. Он отметил, что хотя ресторанный бизнес пока не находится под тщательным контролем налоговой службы, ситуация скоро изменится.

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