"Поэтому Путин вас бомбит": в Молдове украинок выгнали из гостиницы и унизили (видео)

Владелец гостиницы «набросилась» на украинцев / © Instagram

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В Кишиневе владелица Diamond Hotel поссорилась с гражданками Украины, которые пришли навестить друзей. По словам украинской блоггерши, женщина оскорбляла девушек, выражала поддержку Владимиру Путину, а затем копнула ногой чемодан одной из туристок.

Блоггерша Диана Чабаненко поделилась кадрами инцидента в своем TikTok-аккаунте.

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Из-за чего возник спор и почему вызвали полицию

Как рассказала блогерша, на входе в гостиницу им заявили, что посторонним не разрешено заходить в заведение без бронирования номера. Администратор якобы сослалась на правила, опубликованные на сайте отеля.

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Однако впоследствии, рассказывают девушки, они нашли бумажный экземпляр правил, согласно которым постояльцы могли принимать посетителей, но не больше часа.

«Чисто случайно мы нашли листик с правилами гостиницы, где указано, что гости имеют право заходить, но не более часа. И здесь начинается трэш-контент. Мы отстаиваем свое право зайти, а она начинает с нами спорить», — рассказала автор видео.

По словам Дианы Чабаненко, владелица гостиницы заявила, что вызывает полицию, и обвинила украинок в угрозах ножом и повреждении телевизора. Девушки отрицали обвинения.

«Говорит, что звонит в полицию… Мы, оказывается, угрожаем ей ножом и разбили телевизор в комнате. Собственно, он уже был разбит, и тем более никаких угроз ножом не было. Потом мы узнаем, что никуда она не звонила и вызываем полицию сами», — рассказала блогерша.

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«Путин красавчик»: что владелица гостиницы сказала украинкам

Пока украинки ждали полицию, конфликт обострился. По словам автора видео, владелица гостиницы перешла к личным оскорблениям и начала говорить о войне России против Украины.

«Так вам и нужно! Потому вас Путин бомбит. Путин красавчик. Нам вообще все равно», — процитировала женщину блоггер.

Она также заявила, что после ссоры владелица вышла на улицу и копнула чемодан одной из ее подруг, которая непосредственно в конфликте не участвовала.

Позже в гостиницу приехала дочь владелицы. По словам Дианы Чабаненко, она также вела себя агрессивно, а ситуация могла перерасти в драку. Напряжение, как утверждает блоггер, удалось остановить по прибытии молдавских полицейских.

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Подробности инцидента и официальная реакция правоохранителей остаются неизвестными.

Напомним, ранее украинская блоггерша опубликовала видео, на котором показала средний палец мужчине в военной форме. Пользователи предположили, что он военнослужащий ТЦК. После волны критики блоггер удалила сообщение.

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