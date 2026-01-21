- Дата публикации
Поезд метро на скорости сошел с рельсов врезался в тупик: подробности инцидента
Инцидент привел к масштабной эвакуации пассажиров и остановке движения на линии.
В германском Гамбурге произошла серьезная авария на одной из линий метрополитена. Поезд на большой скорости врезался в тупиковый упор, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов. Инцидент вызвал транспортный коллапс на участке и нуждался в вмешательстве спасателей.
Об этом сообщает BILD.
Авария произошла накануне вечером на станции Больштедт (Billstedt). По имеющейся информации, пустой поезд линии U2 заходил на постоялый путь. Однако торможение не произошло вовремя, и состав врезался в упорный брус. Сила удара была такой, что три вагона сошли с рельсов.
По предварительным данным расследования, причиной аварии могло стать превышение скорости во время захода поезда в тупиковый путь.
К моменту столкновения в вагонах аварийного поезда пассажиров не было, что позволило избежать массовых жертв. Однако машинист испытал сильное потрясение. Его в состоянии шока госпитализировали в больницу, сообщает Hamburger Abendblatt.
Ситуация осложнилась тем, что авария повлияла на движение других поездов. Один из сошедших с рельсов вагонов мог повредить или заблокировать путь встречному поезду.
В этом составе находилось 172 пассажира. Экстренные службы оперативно организовали эвакуацию: людей вывели из тоннеля по аварийной лестнице и доставили в безопасное место автобусами. Среди пассажиров пострадавших нет.
Движение поездов между станциями на линии U2 было остановлено. Участок будет оставаться закрытым по меньшей мере до конца дня для проведения следственных действий и ремонтных работ. Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства аварии и оценивают ущерб, нанесенный инфраструктуре метрополитена.
Напомним, 20 января 2026 года вблизи Барселоны в регионе Каталония пассажирский поезд столкнулся со обрушившейся на колее стеной из-за сильных дождей. В результате аварии погиб один человек, еще по меньшей мере 15 пассажиров получили ранения, четверо из них тяжелые.
Инцидент произошел в общине Гелида, на место происшествия направили бригады скорой помощи и спасателей. Трагедия произошла на фоне другой масштабной железнодорожной катастрофы в Испании, произошедшей несколькими днями ранее, в связи с которой в стране был объявлен национальный траур. В настоящее время идет расследование обстоятельств обеих аварий.