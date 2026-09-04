Поезд протаранил грузовик на переезде: водитель чудом выжил (фото, видео)

Поезд снес грузовик, застрявший на переезде. Фото: Государственная пожарная служба в Гданьске

Реклама

В четверг, 3 сентября, около 13:20, в польском Гданьске произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и грузового автомобиля . Инцидент произошел на железнодорожном переезде у станции Гданьск-Липце, что сразу привело к полной остановке движения транспорта.

О подробностях спасательной операции сообщила Муниципальная комендатура Государственной пожарной службы в Гданьске.

Реклама

Спасательная операция и состояние пострадавших

На место инцидента немедленно отправились семь пожарных расчетов, в том числе специализированная группа технического спасения. Как сообщает портал Gdansk.pl, несмотря на серьезные повреждения транспортных средств, спасатели исключили наличие людей с тяжелыми травмами.

Реклама

Фото: Государственная пожарная служба в Гданьске

Фото: Государственная пожарная служба в Гданьске

Сорокадвухлетний водитель грузовика самостоятельно выбрался из изуродованной кабины, однако медики решили доставить его в больницу для детального обследования. Журналисты радиостанции RMF24 уточняют , что машинист поезда и несколько пассажиров сначала жаловались на незначительные ушибы, но после быстрого осмотра отказались от госпитализации.

Причины аварии и последствия железной дороги

По предварительным данным польской полиции гражданин Боснии и Герцеговины выехал на переезд именно тогда, когда шлагбаумы уже начали опускаться. Очевидцы отчаянно сигнализировали фуры водителя выломить барьер, однако он запаниковал и остался на путях перед поездом с тремя сотнями пассажиров.

Фото: Государственная пожарная служба в Гданьске

Фото: Государственная пожарная служба в Гданьске

Эта авария спровоцировала полный паралич движения на стратегической железнодорожной линии, соединяющей Тчев с Гданьском. Осложнения для пассажиров на магистралях в направлении Варшавы и Познани продолжались до позднего вечера из-за серьезного повреждения одного из путей.

Фото: Государственная пожарная служба в Гданьске

Заместитель министра инфраструктуры Польши Петр Малепшак очень эмоционально отреагировал на этот опасный инцидент, опубликовав видео с камеры видеонаблюдения на железнодорожном переезде.

Реклама

«Очередной водитель фуры с правами, купленными за шапку груш, проигнорировал сигнализацию о приближении поезда и запаниковал перед шлагбаумом, поэтому в этом случае просто не хватает слов на столь ужасную нелепость», — заявил чиновник.

Дата публикации 16:40, 04.09.26 Количество просмотров 9 Секунда до столкновения: видео, как поезд на скорости разбил грузовик

Напомним, В польском поселке Жечицы у озера Дзержно Очень пьяный украинец за рулем Volvo повредил 10 припаркованных авто , заставив отдыхающих спасаться бегством. Пьяного водителя сами очевидцы задержали еще до приезда полиции.

Новости партнеров

Новости партнеров