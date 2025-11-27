- Дата публикации
Поезд раздавил 11 рабочих: детали трагедии
В Китае поезд, осуществлявший испытание, насмерть сбил 11 человек.
В китайском городе Куньмин в результате наезда поезда погибли 11 рабочих. Еще двое получили ранения.
Об этом сообщает cgtn.com.
«Поезд №55537, который осуществлял испытание сейсмического оборудования, во время прохождения поворота в районе станции Лоянчжэнь городского округа Куньмин сбил вышедших на железную дорогу рабочих. В результате погибли 11 человек, еще двое получили травмы», — говорится в публикации.
После инцидента железнодорожные службы ввели план реагирования на чрезвычайные ситуации. Также были организованы спасательные работы. В настоящее время транспортное сообщение на станции возобновлено.
Все виновные будут привлечены к ответственности согласно законодательству.
