Поезд сошел с рельсов: из-за аварии на железной дороге погибли 13 человек

Железная дорога в Мексике. / © Associated Press

В воскресенье, 28 декабря, в Мексике, в южном штате Оахака поезд Interoceanic сошел с рельсов. В вагонах находились 250 человек, в том числе девять членов экипажа. В результате аварии погибли 13 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мексиканские власти.

По данным медиков, 139 человек не травмированы. Кроме того, 98 получили ранения, из которых 36 нуждались в медпомощи.

Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что пятеро раненых находятся в критическом состоянии. По ее словам, на место происшествия были направлены чиновники для оказания помощи семьям погибших.

Губернатор штата Оахака Саломон Хара Крус выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что власти штата координируют свои действия с федеральными агентствами для оказания помощи пострадавшим.

Генеральная прокуратура Мексики уже приступила к расследованию инцидента, сообщила генеральный прокурор Эрнестина Годой Рамос.

