«Поезд уже ушел»: почему Трамп больше не способен спасти республиканцев от поражения – Politico

Дональд Трамп

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У Дональда Трампа и Республиканской партии остается все меньше шансов резко изменить настроения американцев перед промежуточными выборами. Даже большие политические или экономические успехи президента в последние недели кампании, похоже, уже не способны существенно переломить ситуацию.

Об этом свидетельствует опрос Politico.

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Большинство американцев заявили, что не стали бы чаще голосовать за республиканцев, даже если Трамп к ноябрю завершил войну с Ираном, снизил цену бензина на один доллар за галлон или создал 100 тысяч новых рабочих мест.

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Особенно мало такие достижения повлияли на демократов и неопределенных избирателей — именно тех, кого республиканцам необходимо убедить, чтобы улучшить свои позиции.

"Думаю, многое уже решено", - заявил основатель социологической компании Noble Predictive Insights Майк Ноубл.

По его словам, демократы сейчас более мотивированы, тогда как республиканцам все сложнее удерживать мобилизацию собственных сторонников.

Избиратели уже не ждут чуда от Трампа

Проблема для президента еще и в том, что американцы не очень верят в возможность громкого успеха ко дню голосования.

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Лишь немногим более четверти опрошенных считают, что Трамп сможет снизить цену бензина на доллар за галлон. В завершение войны с Ираном до выборов верят 27% американцев, примерно столько же в существенное удешевление продуктов.

Даже среди избирателей Трампа 2024 только 43% убеждены, что он сможет добиться резкого падения цен на бензин.

Один из республиканцев, работающий над кампаниями в ключевых штатах, описал ситуацию еще более жестко:

«Трамп ничего не может сделать, и, честно говоря, даже если бы он что-то и сделал, сейчас никто в это не поверил бы».

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Ситуацию дополнительно усложняет экономика. Война с Ираном подтолкнула цены на горючее и расходы аграрного сектора, а последствия этого только начинают доходить до магазинов.

Даже если война завершится в ближайшее время, возврат цен на бензин до прежнего уровня, по оценкам экспертов, может занять месяцы.

В партии уже думают о масштабе потерь

Опрос показывает, что сейчас больше американцев планируют голосовать за демократов, а большинство респондентов ожидают переход Палаты представителей и Сената под их контроль.

Республиканцы вместе с тем сталкиваются с трудностями даже в традиционно сильных для себя регионах. Внешние политические группы вынуждены направлять ресурсы в защиту округов, где Трамп уверенно побеждал в 2024 году.

В Республиканском национальном комитете выводы Politico отрицают и обвиняют издание в создании слишком пессимистической картины. В Белом доме также настаивают, что Трамп остается главным мобилизационным ресурсом партии и движения MAGA.

Однако среди республиканских стратегов настроения гораздо мрачнее. Для части из них вопрос уже не в том, потеряет ли партия места в Конгрессе, а в масштабах этих потерь и возможности сохранить контроль хотя бы над Сенатом.

«Поезд уже ушел, и любые внешние события, способные изменить динамику выборов, уже неактуальны», — подытожил один из представителей Республиканской партии.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года. На них американцы будут выбирать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.

Трамп обвиняет Украину в росте цен на бензин

На фоне сложной для республиканцев ситуации перед выборами Дональд Трамп снова возложил часть ответственности за высокие цены на горючее на Украину. Он заявил, что удары Сил обороны по российским НПЗ якобы способствуют удорожанию бензина в США.

По словам Трампа, проблему уже якобы создает не ситуация в Ормузском проливе, а атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия. Отдельно он обвинил демократов в закрытии НПЗ в штатах, где у них традиционно есть сильные позиции.

Также сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск уже потратил около 366 млн долларов на политические кампании в преддверии промежуточных выборов в США в 2026 году.

Из этой суммы 276 млн долларов было направлено только с июля 2026 года. Эти средства должны помочь республиканцам сохранить большинство в Конгрессе, несмотря на то, что перспективы демократов вернуть контроль над Палатой представителей и Сенатом улучшились.

В то же время президент США фактически отверг сообщение о серьезной помощи России и Китаю Ирану, с которым воюют Соединенные Штаты. Трамп заявил, что не верит в масштабную поддержку Тегерана со стороны Москвы и Пекина, а если она и существует, то, по его словам, на "очень низком уровне".

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