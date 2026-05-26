Поезд врезался в школьный автобус с детьми: есть погибшие (фото)
Кровавая трагедия произошла на железнодорожном переезде.
Во вторник, 26 мая, произошло смертельное столкновение поезда со школьным автобусом в бельгийской коммуне Буггенхаут в 40 км от Брюсселя. Погибли по меньшей мере четыре человека.
Об этом сообщает местная прокуратура и власти, сообщает Sky News.
Смертельная авария произошла на железнодорожном переезде. В салоне микроавтобуса, который вез учащихся в школу, находились девять человек: семеро детей, а также водитель и сопроводитель. В ДТП погибли двое школьников, которым было 12 и 15 лет, а двое взрослых. Пятерых детей с тяжелыми травмами также доставили в больницу. Их состояние сейчас стабильное.
В то же время, никто из пассажиров поезда не пострадал. Спасатели эвакуировали из вагонов 100 человек.
Что известно об аварии
По предварительным данным, при столкновении переезд был закрыт, когда поезд врезался в автобус.
«Записи с камер видеонаблюдения показывают, что светофор был красным, а шлагбаум опущен. Машинист поезда также начал экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — подчеркнул представитель бельгийского оператора железных дорог Infrabel Томас Бекен.
Полиция проводит расследование и пытается выяснить, почему транспортное средство ехало на красный свет.
Как сообщалось, в пакистанском Кветте смертник взорвал себя на железнодорожном вокзале. Более 20 человек погибли, а 71 человек получил тяжелые ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA), выступающая за отделение региона от Пакистана.