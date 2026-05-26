Поезд врезался в школьный автобус с детьми: есть погибшие (фото)

Авария в Бельгии. / © Associated Press

Во вторник, 26 мая, произошло смертельное столкновение поезда со школьным автобусом в бельгийской коммуне Буггенхаут в 40 км от Брюсселя. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает местная прокуратура и власти, сообщает Sky News.

Смертельная авария произошла на железнодорожном переезде. В салоне микроавтобуса, который вез учащихся в школу, находились девять человек: семеро детей, а также водитель и сопроводитель. В ДТП погибли двое школьников, которым было 12 и 15 лет, а двое взрослых. Пятерых детей с тяжелыми травмами также доставили в больницу. Их состояние сейчас стабильное.

В то же время, никто из пассажиров поезда не пострадал. Спасатели эвакуировали из вагонов 100 человек.

Что известно об аварии

По предварительным данным, при столкновении переезд был закрыт, когда поезд врезался в автобус.

«Записи с камер видеонаблюдения показывают, что светофор был красным, а шлагбаум опущен. Машинист поезда также начал экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — подчеркнул представитель бельгийского оператора железных дорог Infrabel Томас Бекен.

Полиция проводит расследование и пытается выяснить, почему транспортное средство ехало на красный свет.

В Бельгии произошла жуткая авария с поездом и школьным автобусом. / © Associated Press

