Поезда следуют сквозь пламя: в Чикаго запечатлели интересный способ отогреть рельсы на железной дороге

Поезда следуют сквозь пламя: в Чикаго запечатлели интересный способ отогреть рельсы на железной дороге

Это делают, чтобы рельсы не покрывались льдом.

Пути в огне — в американском городе Чикаго запечатлели интересный способ уберечь железную дорогу от гололеда.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 января.

Когда столбики термометров показывают минусовую температуру, рельсы на железной дороге могут покрыться льдом. Чтобы этого не произошло, чикагские железнодорожники разжигают вдоль путей небольшие костры — отогревают замерзшие рельсы. Движение поездов при этом не останавливают — так что создается впечатление, будто поезда следуют просто сквозь пламя.

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