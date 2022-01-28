Поезда следуют сквозь пламя: в Чикаго запечатлели интересный способ отогреть рельсы на железной дороге

Это делают, чтобы рельсы не покрывались льдом.
Пути в огне — в американском городе Чикаго запечатлели интересный способ уберечь железную дорогу от гололеда.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 января.
Когда столбики термометров показывают минусовую температуру, рельсы на железной дороге могут покрыться льдом. Чтобы этого не произошло, чикагские железнодорожники разжигают вдоль путей небольшие костры — отогревают замерзшие рельсы. Движение поездов при этом не останавливают — так что создается впечатление, будто поезда следуют просто сквозь пламя.
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