Мир
162
1 мин

Поездка с сюрпризом: в беспилотном такси Waymo нашли постороннего мужчину

В Лос-Анджелесе женщина во время поездки на беспилотном такси Waymo обнаружила постороннего мужчину в багажнике авто. Компания назвала инцидент неприемлемым и пообещала внести изменения.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Такси

Такси / © Pexels

В Лос-Анджелесе женщина обнаружила постороннего мужчину в автомобиле сервиса беспилотных такси Waymo, который она заказала для своей дочери.

Об этом сообщает ABC7.

Инцидент произошел в понедельник в парке Макартур. По словам женщины, когда автомобиль прибыл на место, они заметили мужчину, который находился в багажнике машины.

"Какой дьявол ты в багажнике?" — спросила женщина незнакомца.

В ответ мужчина сказал: "Я пытаюсь разобраться в этом. Эта штука меня не упускает".

Вероятно, мужчина залез в багажник после того, как предыдущий пассажир оставил его открытым во время поездки.

Телеканал Eyewitness News обратился за комментарием к Waymo. В компании заявили, что считают инцидент неприемлемым.

"Мы стремимся обеспечить безопасность наших пассажиров и заслужить доверие сообществ, в которых работаем. Этот случай неприемлем, и мы активно внедряем изменения, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", - отметил представитель компании.

В Waymo также сообщили, что служба поддержки сразу связалась с пассажиркой и оказала помощь во время инцидента. По их словам, пассажирка не пострадала и сообщила, что с ней все хорошо.

162
