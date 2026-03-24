Поездка за границу завершилась арестом: почему украинку задержали на пункте пропуска
Ей инкриминируют участие в организованной преступной группировке, которая занималась онлайн-мошенничеством.
На польско-украинской границе правоохранители задержали гражданку Украины, которую разыскивали по Европейскому ордеру на арест. Инцидент произошел 20 марта во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Медика.
Об этом сообщила Пограничная служба Польши.
35-летняя женщина прибыла на границу для въезда в Польшу. Во время проверки ее данных в базах правоохранители установили, что она находится в международном розыске на основании ордера, выданного немецкими органами.
По предварительным данным, украинку подозревают в причастности к деятельности организованной преступной группировки, которая занималась онлайн-мошенничеством. Женщину задержали и взяли под временный арест по решению суда. В Германии ей может грозить до 10 лет лишения свободы.
«С начала года сотрудники Бещадского пограничного подразделения задержали 42 человека, которых разыскивают польские и иностранные правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Польше задержали четырех молодых украинцев. По предварительным данным, они, находясь в состоянии опьянения, избили местного таксиста, который привез их домой.