ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
403
Время на прочтение
1 мин

Поездка за границу завершилась арестом: почему украинку задержали на пункте пропуска

Ей инкриминируют участие в организованной преступной группировке, которая занималась онлайн-мошенничеством.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Граница / © Национальная полиция Украины

На польско-украинской границе правоохранители задержали гражданку Украины, которую разыскивали по Европейскому ордеру на арест. Инцидент произошел 20 марта во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Медика.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

35-летняя женщина прибыла на границу для въезда в Польшу. Во время проверки ее данных в базах правоохранители установили, что она находится в международном розыске на основании ордера, выданного немецкими органами.

По предварительным данным, украинку подозревают в причастности к деятельности организованной преступной группировки, которая занималась онлайн-мошенничеством. Женщину задержали и взяли под временный арест по решению суда. В Германии ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

«С начала года сотрудники Бещадского пограничного подразделения задержали 42 человека, которых разыскивают польские и иностранные правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Польше задержали четырех молодых украинцев. По предварительным данным, они, находясь в состоянии опьянения, избили местного таксиста, который привез их домой.

Дата публикации
Количество просмотров
403
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie