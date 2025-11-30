ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Мир
Мир
59
59
Время на прочтение
2 мин

Поездки Орбана в Москву увеличивают рейтинг его партии в Венгрии — аналитик

Несмотря на потерю популярности среди избирателей, Виктор Орбан продолжает использовать антиукраинские месседжи для мобилизации поддержки внутри Венгрии.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Орбан и Путин

Орбан и Путин / © Associated Press

Антиукраинская политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана частично помогает его партии получать дополнительные баллы среди электората.

Об этом в эфире Эспрессо рассказала кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

«Если мы говорим о поддержке венгерского населения Виктора Орбана, то есть мы говорим о тех опросах, которые есть сегодня, то его партия очень сильно потеряла в поддержке венгров. Его оппонент Петер Мадяр начинает набирать большую поддержку и его партия фактически сейчас лидирует в опросах», — рассказала Гелетий.

В то же время она отметила, что эмоциональные кампании Орбана против Украины и демонстрация контактов с Кремлем в определенной степени влияют на его рейтинги. По ее словам, «это действительно помогает его партии получить немного большую поддержку».

Экспертша напомнила, что в 2024 году в Венгрии сменили административное деление, что тоже влияет на политический баланс. «Важно упомянуть, что в 2024 году в Венгрии произошли некоторые изменения в административных единицах. То есть они перекроили избирательные округа и уменьшили их в Будапеште, где избиратели не будут скорее всего голосовать за Орбана, но увеличили количество округов в регионе, традиционно поддерживающем его партию», — добавила она.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что территория Украины должна быть поделена, потому что это якобы «единственное возможное долгосрочное решение».

Мы ранее информировали, что Виктор Орбан сказал, что Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров о мире в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
59
