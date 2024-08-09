"Погиб бессмысленной смертью": в Праге скончался известный украинский хирург (фото)

В Праге 8 августа погиб 45-летний хирург из Одессы Виталий Славнов. Мужчина стоял на трамвайной остановке, когда во время ливня отвалился кусок карниза от исторического дома и пробил стеклянную крышу.

Об этом сообщили в полиции Чехии и друг погибшего Александр Слемзин в Фейсбуке.

Он рассказал, что Славнов был выдающимся хирургом, основателем уникальной медицинской клиники в Одессе и отцом троих детей.

“Один из самых трудных дней в моей жизни. Сегодня какой-то дурацкой смертью погиб мой недавно найденный друг Славнов Виталий. На трамвайной остановке Лазарска упала какая-то гипсовая часть с крыши. Я не знаю, что сказать… Парню 45 лет, он мог спасти еще столько жизней", — написал Александр Слемзин.

Погибший Виталий Славнов/Фото: Александр Слемзин

После трагедии из дома демонтировали около 100 килограммов нестабильного материала, который тоже мог обрушиться, пишет Radio Prague International. Местная полиция начала расследование по факту смерти по халатности.

Напомним, в Польше от рака скончалась украинка Марина Остапчук. Вместе с многодетной сестрой она выехала за границу, убегая от полномасштабной войны. Тело умершей держат в морге и не отдают для погребения родным без денег. Сумма, по словам сестры, неподъемная для семьи.

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