"Погиб бессмысленной смертью": в Праге скончался известный украинский хирург (фото)

Врач основал медицинскую клинику в Одессе.
В Праге 8 августа погиб 45-летний хирург из Одессы Виталий Славнов. Мужчина стоял на трамвайной остановке, когда во время ливня отвалился кусок карниза от исторического дома и пробил стеклянную крышу.
Об этом сообщили в полиции Чехии и друг погибшего Александр Слемзин в Фейсбуке.
Он рассказал, что Славнов был выдающимся хирургом, основателем уникальной медицинской клиники в Одессе и отцом троих детей.
“Один из самых трудных дней в моей жизни. Сегодня какой-то дурацкой смертью погиб мой недавно найденный друг Славнов Виталий. На трамвайной остановке Лазарска упала какая-то гипсовая часть с крыши. Я не знаю, что сказать… Парню 45 лет, он мог спасти еще столько жизней", — написал Александр Слемзин.
После трагедии из дома демонтировали около 100 килограммов нестабильного материала, который тоже мог обрушиться, пишет Radio Prague International. Местная полиция начала расследование по факту смерти по халатности.
Напомним, в Польше от рака скончалась украинка Марина Остапчук. Вместе с многодетной сестрой она выехала за границу, убегая от полномасштабной войны. Тело умершей держат в морге и не отдают для погребения родным без денег. Сумма, по словам сестры, неподъемная для семьи.
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