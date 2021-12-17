Погиб на глазах маленькой дочери: отца забили до смерти, когда он украшал двор к Рождеству

Погиб на глазах маленькой дочери: отца забили до смерти, когда он украшал двор к Рождеству

Мужчина вешал рождественские огни с дочерью возле дома.

В Чикаго, США, неизвестные жестоко забили насмерть мужчину, который у своего дома вешал рождественские украшения с маленькой дочерью. Что стало причиной нападения, неизвестно.

Об этом пишет The Metro со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, на отца троих детей, 49-летнего Хосе Теллеса, напали двое мужчин с применением "тупых предметов" у его дома. Мужчина держал рождественские огоньки, когда на него напали. В результате, как говорится, прямо на глазах у дочери из его головы текла кровь.

Крики дочери услышал сосед, вызвавший полицию и "скорую". Когда пострадавшего госпитализировали, он еще дышал, но спустя четыре часа судебно-медицинская экспертиза округа Кук констатировала его смерть.

Нападающими были двое мужчин, но их дальнейшее описание не разглашается. Подозреваемые остаются на свободе, а правоохранители устанавливают мотивы нападения.

У Теллеса, несколько лет назад приехавшего в США из Мексики, остались его жена и трое детей. В Гейдж-Парке он жил более 10 лет и соседи запомнили его тем, что мужчина организовал вечеринки.

Смерть Теллеза пришлась на прошедшие выходные, когда три человека погибли и 24 были ранены в Чикаго. По данным департамента полиции Чикаго, с прошлого года количество убийств в городе выросло на 4%.

Как сообщалось , в ресторане на юге Лондона на глазах у ужасных посетителей ресторана зарезали мужчину.

Читайте также: