Погиб в первый рабочий день: в Полянице 16-летний школьник разбился на незаконных работах

Пенопласт вместо перекрытия: на Прикарпатье из-за халатности застройщика погиб 16-летний «подсобник»

В курортном селе Поляница в Карпатах (Ивано-Франковская обл.) на стройке погиб 16-летний юноша.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Ивано-Франковской области.

Детали трагедии

Трагический инцидент на строительстве гостинично-ресторанного комплекса в селе Поляница произошел 30 марта. 16-летний житель Верховинского района, учащийся 10 класса, на строительстве подрабатывал разнорабочим.

В первый рабочий день, во время уборки на девятом этаже, он наступил на лист пенопласта, которым прикрыли отверстие вентиляционной шахты. Парень провалился и упал на бетонную поверхность второго этажа. От полученных травм ребенок умер в реанимации.

Кто виноват в трагедии

Установлено, что молодой человек работал на объекте незавершенного строительства без официального оформления.

Ответственным за организацию безопасного выполнения работ, контроль соблюдения требований охраны труда на строительстве был 34-летний мужчина, уроженец Тернопольской области.

Мужчина не обеспечил надлежащие условия безопасности на объекте. Он не организовал защитное ограждение опасных зон, в том числе вентиляционных шахт, и не перекрыл внутренние проемы на высоте.

Кроме того, строительство на высоте — это работа с повышенной опасностью. И допускать к такой работе несовершеннолетних запрещено. Согласно нормам охраны труда, работы на высоте более 1,3 метра считаются с повышенной опасностью и к ним запрещено привлекать лиц моложе 18 лет.

Кроме этого, мужчина не снабдил юношу необходимым защитным снаряжением.

Прокуроры ходатайствовали об избрании работнику строительной фирмы меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд же отправил мужчину под домашний арест сроком на 60 дней. Прокуратура будет оспаривать определение суда.

Если вину мужчину докажут, ему грозит до восьми лет лишением свободы.

